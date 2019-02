Oppo zeigt Smartphone mit zehnfach-optischem Zoom

Journalisten konnten das noch namenlose Gerät bereits am Mobile World Congress ausprobieren

Der chinesische Hersteller Oppo will bei seinem neuen Smartphone mit einem besonders guten optischen Zoom punkten. Er verbaute einen zehnfach-optischen Zoom in sein neues Gerät, das übrigens noch keinen Namen trägt. Journalisten konnten das Smartphone bereits testen, es soll im zweiten Quartal 2019 erscheinen. Winfuture spricht etwa von einer "extrem kompakten Bauweise", da der Zoom in einem "verhältnismäßig schlanken Gehäuse" untergebracht wird.

Feinschliff

Dem Vernehmen nach soll die Periskop-Kamera mit einem Sony Sensor arbeiten und 16 MP Auflösung bieten. Oppo arbeitet nun am Feinschliff, gemunkelt wird über 5G-Unterstützung und ein metallisches Gehäuse. (red, 24.2.2019)