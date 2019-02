Huawei sprengt Preisrekord mit 5G-Falthandy um 2.299 Euro

Neue Produkte von Huawei als Kampfansage an Samsung und Apple

Huawei will an die Weltspitze, und sich dabei auch nicht von solchen Namen wie Apple oder Samsung aufhalten lassen. Das zeigt seine selbstbewusste Präsentation neuer Produkte am Mobile World Congress in Barcelona. Dort enthüllte der chinesische Hersteller am Sonntagnachmittag ein neues faltbares 5G-Smartphone sowie zwei Laptops.

Ausklappbares Acht-Zoll-Display



Das faltbare Smartphone Mate X war mit Spannung erwartet worden. Nach Samsung und Xiaomi ist Huawei der dritte Hersteller binnen einer Woche, der ein derartiges Gerät vorstellte. Es verfügt über eine Dual-Sim, zwei Akkus und das weltweit erste 7 Nanometer 5G-Chipset. Das ausgeklappt acht Zoll große OLED-Display kann auf die Größe eines gewöhnlichen Smartphones zusammengefaltet werden.

foto: standard/sum

Preisrekord

Der Preis sorgte allerdings für Schocksekunden: Ganze 2.299 Euro will Huawei für das Mitte des Jahres in Europa erscheinende Gerät haben. Damit liegt der Hersteller klar über dem Galaxy Fold. Xiaomis ebenfalls am Sonntag präsentiertes Falthandy kostet gar "nur" 699 Dollar.

Matebooks

Außerdem erneuerte Huawei seine Matebooks, die nicht nur phonetisch Apples Macbooks ähneln. Das neue Matebook X Pro verfügt über einen etwas besseren Prozessor, eine etwas bessere Grafikkarte und einen etwas schnelleren Thunderbolt 3 – es ist also nur ein leichtes Update. Huawei stellte außerdem das günstigere Mate Book 14 vor; beide Laptops sollen im Lauf des Jahres erscheinen, Infos zu ihrem Preis gab es noch keine. (red, sum, 24.2.2019)