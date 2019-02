RAF Camora in der Wiener Stadthalle: Sexismus im Neandertal

Der Wiener Rapper RAF Camora brachte gemeinsam mit Bonez MC am ersten von zwei ausverkauften Konzerten in Wien die Stadthalle zum Köcheln

Wenn 10.000 Leute in der Wiener Stadthalle nicht so richtig losgehen, gibt es auch ein Problem. RAF Camora, der Gangsterrapper aus dem dazugehörigen Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus, steht mit seinem bundesdeutschen Kollegen Bonez MC vor äußerst gut erzogenen Schülern der Gymnasial-Oberstufe genau dort auf der Bühne. Gangster Rap bedeutet für diese mittlerweile auch nicht mehr kaufende, sondern streamende Zielgruppe immer: Konsum verschafft Wahrhaftigkeit. Konsum ist die Wahrheit, er ist echt. Selbst, wenn er konsumiert wird und alles, was verkauft wird, falsch ist, ist es relevant. Wer schimpft, kauft.

Mutterschänderische Endlosschlaufen

Das ganze Gewese von Nutten hier und Scheiße da bringt zwischen Berlin-Marzahn und Meiselmarkt-Untergeschoss jetzt auch am ersten von zwei ausverkauften Abenden in der Wiener Stadthalle nahe seines ursprünglichen Wiener Wohnorts die harte Sprache der stadtauswärts der Wiener Stadthalle gelegenen Döner- und Balkan-Buden in den täglichen Sprachgebrauch. Wer immer denkt, dass Scheiße scheiße ist, kann übrigens nicht klug handeln. Es ist okay, es ist aber nicht richtig, wie die US-Verhaltensforscherin Beyoncè sagt.

Die guten Leute am ersten von zwei ausverkauften Abenden des in Berlin lebenden Rudolfsheim-Fünfhauser Deutschrappers RAF Camora haben gutes Geld für den Konzertabend bezahlt. Geboten wird leider nicht so viel. Mutterschänderische Kraftausdrücke kennen wir schon. Die auf Vierviertelbeats basierende, zum Wiedererkennen durch dreisekündige Endlosschlaufen einladende Musik aus der Steckdose und behübscht von irgendwelchen Yo-Yo-Yo- und Was-geht-ab-Alter-Kumpels in Freizeitkleidung für Kindergartenkinder ist nicht unbedingt interessant.

crhymetv

Die Texte werden breitbeinig und absolut unverständlich Richtung RTL-Hartz-IV-Show genuschelt. Wenn das authentisch ist, möchte man nicht dabei sein.

Die Leute im Saal singen bei den Refrains mit. Hat irgendwer im Saal einmal darüber nachgedacht, ob der scheinbar im Gangster Rap inflationär gebrauchte Gebrauch der Worte Nutte, Schlampe oder – sie wissen schon was – Hure eine Auswirkung auf die kleinen jungen Idioten da draußen in der benachbarten Lugner-City hat? Messerstechen, Frauenschlagen, scheinbar harmlos Weiber Abwerten? Ist ironischer Sexismus im Neandertal 2019 überhaupt möglich?

Weltsicht aus dem Neandertal

RAF Camora ist der derzeit erfolgreichste deutschsprachige Rapper. Man nimmt ihm vor allem auch live in der Wiener Stadthalle seine Dringlichkeit nicht ab.

Wie überall auf der Welt gibt es Gangster. Die wirklichen sieht man nur nicht. Die Buben, die sich in die Auslage stellen, mögen über schlechte Reime und über ein aus dem Neandertal herübergerettetes, für zwei Stunden bemühtes Weltbild namens lange Weile taugen. Gut ist das nicht. Es ist so: Teuer, ärgerlich und langweilig. Interessanterweise hat das auch vielen jungen Frauen gefallen. Sorge ist angebracht. (Christian Schachinger, 24. 2. 2019)