Brignone Halbzeitführende in Crans-Montana-Kombi

Ortlieb nach Abfahrt Dritte. Weltmeisterin Holdener greift mit 1,47 Sekunden Rückstand an

Crans-Montana – Die Schweizer Weltmeisterin Wendy Holdener nimmt nach der Abfahrt der Alpinen Weltcup-Kombination in Crans-Montana einen Rückstand von 1,47 Sekunden auf die halbzeitführende Italienerin Federica Brignone mit in den Slalom ab 13.30 Uhr. Beste Österreicherin ist Nina Ortlieb, der als Abfahrtsdritter 0,43 Sekunden auf Brignone fehlen. Auf Platz zwei liegt die Schweizerin Priska Nufer (0,37).

Elisabeth Reisinger hat 1,22 Rückstand, Ariane Rädler 1,67, Christina Ager 1,71, Ricarda Haaser 2,01, Ramona Siebenhofer 2,30 und Franziska Gritsch 2,71. Um die Stockerlplätze mischen u.a. die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (0,48), die Französin Romane Miradoli (0,79), die Kanadierin Roni Remme (1,20), die Italienerin Marta Bassino (1,21) und die Schwedin Lisa Hörnblad (1,29) mit. (APA, 24.2.2019)

Weltcup-Ergebnisse der Alpine Kombination der Damen am Sonntag in Crans-Montana – Stand nach der Abfahrt:

1. Federica Brignone (ITA) 1:30,94

2. Priska Nufer (SUI) 1:31,31 +0,37

3. Nina Ortlieb (AUT) 1:31,37 +0,43

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:31,42 +0,48

5. Romane Miradoli (FRA) 1:31,73 +0,79

6. Roni Remme (CAN) 1:32,14 +1,20

7. Marta Bassino (ITA) 1:32,15 +1,21

8. Elisabeth Reisinger (AUT) 1:32,16 +1,22

9. Lisa Hörnblad (SWE) 1:32,23 +1,29

10. Nicol Delago (ITA) 1:32,26 +1,32

11. Wendy Holdener (SUI) 1:32,41 +1,47

12. Alice Merryweather (USA) 1:32,43 +1,49

13. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:32,54 +1,60

14. Ariane Rädler (AUT) 1:32,61 +1,67

15. Christina Ager (AUT) 1:32,65 +1,71

. Nathalie Gröbli (SUI) 1:32,65 +1,71

Weiter:

18. Ricarda Haaser (AUT) 1:32,95 +2,01

19. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:33,24 +2,30

23. Franziska Gritsch (AUT) 1:33,65 +2,71

Ausgeschieden in der Abfahrt: Michaela Heider (AUT), Luana Fluetsch (SUI), Anne-Sophie Barthet (FRA) Disqualifiziert in der Abfahrt: Marusa Ferk (SLO)