Europäer und Araber gipfeln in Ägyptens Wüste

In Sharm el-Sheikh treffen sich am Sonntag und Montag die Staatschefs der EU und der Arabischen Liga zum ersten Gipfeltreffel

Im Vorfeld war weder in europäischen noch in arabischen Medien viel von dem historischen Gipfel zu hören. Doch spätestens bei der Ankunft am Flughafen von Sharm el-Sheikh war klar, was hier am Sonntagabend und Montag das Thema Nummer eins sein würde: "EU LAS Summit" ist auf hunderten Postern plakatiert, die auch noch die Straße, die den Flughafen mit den Hotelburgen verbindet, säumen.

Es ist das erste Mal, dass ein Gipfeltreffen zwischen der EU und der Arabischen Liga (LAS) stattfindet. Die Arabische Liga mit ihren 22 Mitgliedstaaten existiert seit 1945, auch die EU beziehungsweise ihre Vorgängerorganisationen gibt es beinahe so lange. Doch auf Spitzenebene haben sich diese zwei Organisationen bisher nicht getroffen. In den vergangenen Jahren haben sich die Wünsche nach Kooperation wieder intensiviert. So wurde vergangenen September in Salzburg beim informellen EU-Gipfel das Treffen im ägyptischen Badeort fixiert.

Migration

Migration wird dabei auch diesmal wieder eines der großen Themen sein. Die EU ist bemüht, die illegale Migration aus den nordafrikanischen Ländern einzudämmen. Aber auch Terrorismusbekämpfung, die Konflikte in Syrien, Libyen und Jemen sind Themen, die etwa 50 angereiste Staats- und Regierungschefs erörtern wollen. Das Treffen ist hochkarätig besetzt. Aus Europa reisen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die britische Premierministerin Theresa May, oder etwa der Niederländer Mark Rutte an. Für Österreich ist Bundeskanzler Sebastian Kurz dabei. Dieser wird am Rande des Gipfels auch bilaterale Gespräche mit dem libanesischen Premier Saad al-Hariri und dem irakischen Präsidenten Barham Saleh führen.

Als Gastgeber fungieren der ständige EU-Ratspräsident Donald Tusk und der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Letzterer hat soeben die Weichen dafür gestellt, seine Amtszeit bis ins Jahr 2034 verlängern zu können. Auch der sudanesische Machthaber Omar al-Bashir wollte teilnehmen, der vor einigen Tagen den Ausnahmezustand in seinem Land um ein Jahr verlängert hat – ihm werden schwere Menschenrechtsverbrechen im Darfur-Konflikt vorgeworfen. Und auch der saudische König Salman soll dabei sein. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman steht wegen der Khashoggi-Affäre weiterhin international unter Druck.

Gratwanderung

Für die EU ist das Treffen – und mögliche Abkommen – daher eine Gratwanderung. Einerseits pocht man auf demokratische Werte, andererseits tritt man mit undemokratischen Staatschefs in Verhandlungen, mit dem Ziel der Stabilität in der Region und darüber hinaus. Doch zu welchem Preis?

Der Gipfel in Sharm el-Sheikh ist ein Forum, um in "politischen Dialog" – ein weiterer Punkt auf der Agenda – zu treten. "Stabilität im Nahen Osten und Nordafrika ist für Europa immens wichtig", sagte auch Kurz im Vorfeld des Gipfels. Wie schwierig sich dieser gestaltet, zeigte das Ergebnis nach einem Vorbereitungstreffen in Brüssel vor einem Monat. Man konnte sich auf keine gemeinsame Erklärung einigen. Grund dafür soll Ungarn sein, das sich weigerte, in der Erklärung auch nur indirekt auf den Uno-Migrationspakt einzugehen.

"Es gibt mehr Komplikationen auf der europäischen Seite als auf der arabischen", kommentierte Generalsekretär der Arabischen Liga, Abul Gheit. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini wies das zurück. "Ich würde das Gegenteil behaupten." Weder die Arabische Liga noch die EU steht geeint da. Dass sich Theresa May und Donald Tusk zu einem bilateralen Treffen verabredet haben, um wieder einmal über den Brexit zu sprechen, unterstreicht das. (Anna Sawerthal aus Sharm el-Sheikh, 24.2.2019)