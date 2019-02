Hirscher sichert sich als Zweiter in Bansko die RTL-Kugel

Der Österreicher muss Henrik Kristoffersen hauchdünn den Vortritt lassen, holt sich aber die nächste Kristallkugel ab.

Marcel Hirscher hat im Weltcup-Riesentorlauf in Bansko Platz zwei belegt und sich damit vorzeitig auch die Disziplinwertung gesichert. Es ist die insgesamt 19. Kristallkugel in der Karriere des 29-jährigen Salzburgers, der damit an Wertungssiegen mit dem Schweden Ingemar Stenmark gleichzog. Tagessieger mit 4/100 Sekunden Vorsprung wurde Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen.

Im Gesamtweltcup baute Hirscher seine Führung auf den Franzosen Alexis Pinturault neun Rennen vor Schluss auf 490 Zähler aus, der drittplatzierte Kristoffersen liegt bereits 600 zurück. Hirscher wird die achte große Kugel in Folge damit nicht zu nehmen sein.

Am Sonntag Dritter wurde der Franzose Thomas Fanara (0,39) vor seinem Landsmann Pinturault (0,49). (APA, 24.2.2019)