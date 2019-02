18-Jähriger bedrohte in Vorarlberg Mutter und deren Freund mit Messer

Bursche wird wegen gefährlicher Drohung und versuchter Körperverletzung angezeigt

Bregenz – Ein 18-jähriger Mann soll am Samstag in Lustenau seine Mutter und deren Lebensgefährten mit einem Messer bedroht haben. Um sich zu schützen, schloss sich das Paar im Schlafzimmer ein und alarmierte die Polizei. Als die Exekutive eintraf, kam der 18-Jährige den Beamten ohne Messer entgegen. Er gab als Grund für sein Verhalten an, dass es mit dem Lebensgefährten der Mutter "Probleme" gegeben habe.

Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen musste er wenig später eine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Der Mann wird wegen gefährlicher Drohung und versuchter Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (APA, 24.2.2019)