92-jähriger Pkw-Lenker überrollte Fußgängerin in Wiener Neustadt

Frau wurde unter Auto eingeklemmt und erlitt Verletzungen

Wiener Neustadt – Ein 92 Jahre alter Mann hat am Samstagvormittag in Wiener Neustadt aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw eine Fußgängerin überrollt. Die 64-Jährige wurde unter dem Wagen eingeklemmt und durch die Feuerwehr geborgen. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde mit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Mitglieder der örtlichen Feuerwehr hatten das Auto mit einem Wagenheber gestemmt, um zu der Verunglückten zu gelangen, berichtete die FF Wiener Neustadt in einer Aussendung. Der Pkw wurde schlussendlich mit dem Kran eines nachalarmierten Rüstfahrzeugs angehoben. (APA, 23.2.2019)