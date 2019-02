Modeste-Doppelpack und Schaub-Assist bei Köln-Sieg

Elfter Assist des ÖFB-Teamspielers bei Rückkehr nach Verletzung

Köln – Auch ein Assist von Joker Louis Schaub hat dem FC Köln am Samstag einen 3:1-(0:1)-Heimsieg über Abstiegskandidat Sandhausen beschert und die "Geißböcke" wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz in der zweiten deutschen Fußballliga gehievt. Mann des Spiels war Doppeltorschütze Anthony Modeste (83., 95.), dessen ersten Treffer zum 2:1 der in der 72. Minute eingewechselte Schaub vorbereitete.

ÖFB-Teamspieler Schaub, der zuletzt drei Partien wegen eines Knochenmarködems verpasst hatte, führt dank seines elften Assists auch die Saisonwertung der Liga an – gemeinsam mit seinem Teamkollegen Dominick Drexler, der am Samstag nach Pausenrückstand den Ausgleich (50.) erzielte. Modeste, der im Winter nach eineinhalb Jahren in China nach Köln zurückgekehrt war, hatte schon bei seinem Comeback in der vergangenen Woche beim 2:3 gegen Paderborn getroffen. Schaubs Teamkollege Florian Kainz fehlte wegen einer Sperre.

Köln liegt bei einem Spiel weniger zwei Punkte hinter Leader HSV, dahinter drängeln sich fünf weitere Clubs. Zwei Punkte hinter Köln rangiert nach den Samstagsspielen der FC St. Pauli auf Rang vier. Die Hamburger setzten sich mit 1:0 (0:0) gegen den FC Ingolstadt durch und haben einen Zähler Rückstand auf Union Berlin auf dem Relegationsplatz. Auch Holstein Kiel mischt weiter oben mit. Die Norddeutschen, bei denen Mathias Honsak auf der Bank saß, gewannen beim VfL Bochum mit 3:1 (3:0). Bochum-Stürmer Lukas Hinterseer lieferte den Assist zum Tor der Gastgeber. (APA, 23.2.2019)