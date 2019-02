Eisenbichler Skisprung-Weltmeister auf der Großschanze

Schweizer Killian Peier sensationell Dritter, Kraft auf Rang sechs

Innsbruck – Der Deutsche Markus Eisenbichler hat sich am Samstag bei den Nordischen Weltmeisterschaften die Goldmedaille von der Skisprung-Großschanze gesichert. Der 27-Jährige setzte sich am Innsbrucker Bergisel 12,1 Punkte vor seinem Landsmann Karl Geiger durch. Bronze ging an den Schweizer Überraschungsmann Killian Peier, der 13,3 Punkte hinter Eisenbichler lag.

Für den japanischen Weltcup-Dominator Ryoyu Kobayashi blieb nur Platz vier. Als bester Österreicher landete Stefan Kraft an der sechsten Stelle, auf eine Medaille fehlten dem entthronten Titelverteidiger exakt zehn Punkte. "Ich kann mir nichts vorwerfen, hatte zwei gute Sprünge, aber die anderen waren besser", resümierte der Salzburger.

Eisenbichler fehlten die Worte

Weit besser war die Laune naturgemäß bei Eisenbichler, der bisher noch keine Einzel-Konkurrenz im Weltcup gewonnen hat. "Ich habe gewusst, dass ich gut in Form bin und habe im zweiten Durchgang alles riskiert." Aufgrund seiner Goldmedaille verschlug es dem Bayern etwas die Sprache. "Ich bin gerade am Zittern, so etwas kenne ich eigentlich nicht, denn normalerweise bin schon cooler und abgeklärter. Aber jetzt fehlen mir zum ersten Mal im Leben ein bisschen die Worte."

Österreicher-Sprünge ausbaufähig

Während der nach dem ersten Sprung zweitplatzierte Eisenbichler gemeinsam mit Geiger für einen deutschen Doppelsieg sorgte, schafften es die Österreicher nicht in die absoluten Top-Ränge. Als zweitbester ÖSV-Starter wurde Daniel Huber Elfter. Philipp Aschenwald, Michael Hayböck und Manuel Fettner belegten die Plätze 13, 14 und 24.

Die Chance zur Revanche bietet sich dem Gastgeber-Team am Sonntag (14.45 Uhr), wenn wieder am Bergisel der Teambewerb in Szene geht. "Die Deutschen sind jetzt natürlich Favorit, aber wir werden uns bestens vorbereiten", versprach Kraft. (APA, 23.2.2019)

Ergebnis:

1. Markus Eisenbichler (GER) 279,4 (131,5/135,5)

2. Karl Geiger (GER) 267,3 (131,0/130,5)

3. Killian Peier (SUI) 266,1 (131,0/129,5)

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 262,0 (133,5/126,5)

5. Kamil Stoch (POL) 259,4 (128,5/129,5)

6. Stefan Kraft (AUT) 256,1 (130,0/126,5)

7. Johann Andre Forfang (NOR) 250,9 (132,5/125,5)'

8. Robert Johansson (NOR) 248,9 (128,0/129,0)

9. Richard Freitag (GER) 248,7 (125,5/129,5)

10. Timi Zajc (SLO) 245,5 (127,0/124,0)

11. Daniel Huber (AUT) 242,0 (126,0/125,5)

12. Dawid Kubacki (POL) 240,2 (128,5/125,5)

13. Philipp Aschenwald (AUT) 239,9 (120,0/128,0)

14. Michael Hayböck (AUT) 233,7 (122,0/125,5)

Weiters:

24. Manuel Fettner (AUT) 219,0 (117,5/122,5)