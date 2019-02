Franken-"Tatort" mit dem Rächer von Bayreuth: Top oder Flop?

foto: orf/ard

"Auch waghalsigere Wendungen sind plausibel, souverän werden Gegensatzbilder aneinandermontiert. Hier verdurstet jemand, dort – Schnitt – kippt jemand Wasser in den Tank der Kaffeemaschine. Ein inhaltlich und handwerklich sehenswerter Tatort, dessen Tempo ihm in der B-Note ein wenig zum Verhängnis wird", urteilt Holger Gertz in der "Süddeutschen Zeitung", "denn Zeit für einen Blick in die Abgründe von Killer und vor allem Hintermann hat der Film kaum, da fehlt ihm eine Ruhe, die bei einer Busfahrt am Anfang kurz spürbar wird. Sitzt also der Killer zerstört und schwitzend auf seinem Platz. Sagt eine Mitfahrerin: 'Das wird alles wieder gut.' Wird's aber ja nicht."

