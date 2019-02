Leak: Huawei-Plakatwerbung zeigt faltbares Handy

Huawei wird sein Smartphone am Mobile World Congress in Barcelona vorstellen

Neben Samsung und Xiaomi arbeitet auch Huawei an einem faltbaren Smartphone. Im Gegensatz zu seiner Konkurrenz hielt sich das Unternehmen aber in Bezug auf das konkrete Design seines Handys eher bedeckt – klar war bisher nur, dass ein Gerät in Arbeit ist und noch im heurigen Jahr erscheinen soll. Nun dürfte eine Plakatwand, die für die kommende Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) aufgebaut wurde, das Aussehen durchsickern lassen.

Huawei Mate X

Offensichtlich wird das neue Gerät den Namen "Huawei Mate X" tragen – und definitiv am kommenden MWC vorgestellt werden. Auf dem Foto ist eine Art Rahmen zu sehen, in welchem das Gerät im geschlossenen Zustand geklappt wird. Zuvor hatten Medien über ein Treffen zwischen Huawei-Chef Richard Yu und Investoren berichtet, bei denen Yu das bestätigt hat. Laut dem Huawei-Chef werde es sich um das erste faltbare Gerät mit 5G handeln.

Kurz nach Samsung

Huawei stellt somit sein Handy nur wenige Tage nach Samsung vor. Der südkoreanische Hersteller hat sein Smartphone im Rahmen der Vorstellung des Galaxy S10 gezeigt. Faltbare Geräte sind heuer wohl der nächste große Trend in der Branche. Auch Xiaomi arbeitet an einem faltbaren Smartphone, vorgestellt wurde zudem ein Modell es chinesischen Start-Ups Royole. (red, 23.2.2019)