AfD-Politikerin Weidel hat "größten Respekt" vor Kurz

Die Co-Chefin der "Alternative für Deutschland" lobt im "Profil" den österreichischen Kanzler und sieht Kickls Kommentare kritisch

Wien – Die Co-Vorsitzende der rechten Partei Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, lobt in einem "Profil"-Interview Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). "Er ist kompromissfähig und hat eine sehr gute Maschinerie hinter sich. Er hat die ÖVP auf sich ausgerichtet. Was er in seinem Alter geschafft hat, verdient größten Respekt."

Auf europäischer Ebene will Weidel allerdings mit der FPÖ eine Allianz bilden, auch die italienische Rechtspartei Lega sollte ihrer Meinung nach "als rechtsgerichtete Partei ein Vorbild für die AfD sein. Die Lega hat nicht mehr das Stigma einer 'Paria-Partei'", sondern ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen", sagte Weidel. Sie könne sich zudem vorstellen, den ungarischen Premier Viktor Orbán für eine Rechtsallianz zu gewinnen.

Kritik an Kickl

Deutlich distanziert sich Weidel hingegen von der Aussage des österreichischen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ), das Recht habe der Politik zu folgen: "Die Politik hat dem Recht zu folgen. Alle haben sich dem Recht unterzuordnen", so Weidel. "Unsere Länder haben dunkle Zeiten erlebt, in denen es Sonderregelungen gab und Regierungen sich einseitig über das Recht hinwegsetzten. Daran sollte man sich zurückerinnern."

Dennoch zeigt sich Weidel offen dafür, die Europäische Menschenrechtskonvention zu ändern: "Wenn er (Kickl, Anm.) meint, dass die Europäische Menschenrechtskonvention in gewissen Teilen spezifiziert werden muss, kann man darüber diskutieren. Gesetze können in einem demokratischen Prozess geändert werden, wenn sie aus der Zeit gewachsen sind." (APA, 23.2.2019)