Joker Arnautovic assistiert bei West-Ham-Sieg

Die seit drei Spielen ungeschlagenen "Hammers" sind nach dem 3:1 gegen Fulham vorerst Neunter

London – West Ham United hat am Freitagabend in der englischen Fußball-Premier-League einen 3:1-Heimsieg über den Vorletzten Fulham gefeiert. Österreichs Teamstürmer Marko Arnautovic wurde in der 64. Minute eingewechselt und bediente in der Nachspielzeit per Maßflanke Michail Antonio. Die nun seit drei Liga-Spielen ungeschlagenen "Hammers" sind damit vorerst Neunter.

Ryan Babel hatte Fulham bereits in der dritten Minute in Führung gebracht, nach dem Ausgleich von Chicharito in der 29. Minute traf Issa Diop (40.) noch vor der Pause zur Führung, die Antonio mit einem platzierten Kopfball am Ende noch ausbaute. (APA, red, 22.2.2019)