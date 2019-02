Neun lange Wochen: Kinderbetreuung in den Schulferien

foto: apa / dpa / felix kästle

Abenteuer Sportcamp Vorarlberg

2700 Kinder verbringen jedes Jahr zumindest eine Woche von 9.00 bis 16.30 Uhr mit allerlei Sport – und zwar vom Bodensee bis zum Arlberg. Ihnen gegenüber stehen 140 Betreuer, die Zielgruppe ist zwischen sieben und 14 Jahren, am Standort Feldkirch gibt es zusätzlich eine halbtägige Minivariante für fünf bis siebenjährige Kinder. Optional ist außerdem eine Kinderfrühbetreuung ab 7.30 Uhr möglich. Am Vormittag gibt es die ersten drei Sporteinheiten mit je bis zu zehn verschiedenen Parallelangeboten. Die Kinder können selbst entscheiden, was sie machen möchten. Nach dem Mittagessen folgen weitere drei Sporteinheiten mit Wahlfreiheit. Von Schwimmen über Kistenklettern, Rollerbladen bis zu "crazy Golf". Anmeldungen ab 1. April, Standardpreis für eine Woche: 149 Euro.

Mission To Surf Neusiedlersee

Wasserratten kommen unter anderem in Podersdorf auf ihre Kosten: Windsurfen, Segeln, Kitesurfen, Stand-up-Paddling und Kajak – am Neusiedlersee können Kinder eine Woche lang in diese Wassersportarten schnuppern. Für besonders motivierte sportliche Kids ist es auch möglich, am Nachmittag gegen Aufpreis zusätzliche Sporteinheiten zu buchen. Von 7. bis 28. Juli starten die einwöchigen Camps. Die Anreise erfolgt am Sonntag und die Abreise am darauffolgenden Freitag. Camp und Unterkunft kosten 419 Euro, wer in der Nähe wohnt und nur die Sporteinheiten buchen will, kann dies für 304 Euro tun. Für Kitesurfen wird ein Aufpreis von 120 Euro verrechnet. Verpflegung ist inkludiert.

