Wie Kultur auf dem Land gefördert wird

Der Westen: Tourismus, Innovation und Altlasten

Neben den Bregenzer Festspielen finden sich in Vorarlberg Initiativen und Kulturstätten zuhauf, viele davon laufen ehrenamtlich. Im westlichsten Bundesland ist das kulturelle Angebot weniger konzentriert als in anderen Bundesländern. Es gibt in Vorarlberg auch keine größere Stadt, die als Kulturmagnet mit dem Umland konkurrieren könnte. Das Kulturbudget steigt seit 2010, wenn auch nur noch minimal.

Für Neues ist wenig Geld da. Die aktuelle Kulturstrategie sei zahnlos, so die Kritik. Noch vor den letzten Landtagswahlen 2014 haben alle Parteien einen Extratopf für niederschwellige Kultur befürwortet. Passiert ist bisher nichts. Jetzt, kurz vor den nächsten Wahlen im September, konzentriert man sich auf die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt 2024. "Dornbirn+" als Modellregion steht für eine "irrsinnige Standortaufwertung". Mit Tourismuszahlen lässt sich gut argumentieren.

In Prozent gerechnet gibt Tirol nach Wien am meisten für Kultur aus. Dementsprechend groß ist die Vielfalt an Theatervereinen und (experimentellem) Musikangebot. Abgesehen von Innsbruck müssen in den Tälern auch für die Touristen Angebote her. Kritische Geister sind dabei weniger gern gesehen: Erst vergangenen Juni wurde der Kabarettist Markus Koschuh von der Gemeinde Going bei Kitzbühel wieder ausgeladen. In seinem Programm Hochsaison nimmt er den Tourismus aufs Korn. "Beim Land werden sie keine Freude haben, wenn bei uns jemand auftritt, der scharf gegen die Regierung schießt", begründete der Bürgermeister Alexander Hochfilzer seine Absage. Piefke-Saga 2.0.

Dann lieber unverfänglich: Die vom Tourismusverband finanzierte Lightshow Max 500, die anlässlich des Kaiser-Maxilian-Jubiläumsjahr zurzeit in der Innsbrucker Hofburg läuft, lockt Besucher in Scharen. Umfassende kulturpolitische Strategien, um auch die Dörfer abseits von Brauchtum kulturell zu beleben, gibt es nicht. Vereinzelt wird von engagierten Gemeinden das Programm "Kultur vor Ort" in Anspruch genommen. Mit Experten werden die kulturellen Potenziale vor Ort entdeckt.

Anders ist das in Salzburg: Anfang 2018 hat die Landesregierung den Kulturentwicklungsplan (KEP) abgesegnet. Der KEP umfasst 77 Maßnahmen für die zukünftige Kulturpolitik. Über 600 Einzelpersonen und etliche Akteure aus anderen Sektoren haben an der Erstellung des Katalogs mitgewirkt. Ein Musterbeispiel für strategische Kulturentwicklung, auch für die ländlicheren Regionen.

Der KEP ist im kulturpolitischen Diskurs des Landes der gemeinsame Referenzpunkt. Politik und Verwaltung ziehen bei der Umsetzung vorerst mit: Das Kulturbudget wächst, Abläufe werden evaluiert, und im ländlichen Bereich sind Verbesserungen in Sachen Raumangebot und Anstellungsverhältnisse sichtbar.

Kärnten hingegen kämpft noch immer mit den Lasten der Vergangenheit, Stichwort Heta. In Zahlen ist es Schlusslicht: Weit weniger als ein Prozent des Landesbudgets fließt in Kunst und Kultur. Trotzdem gibt es etliche (ehrenamtliche) Kulturvereine im ländlichen Bereich. Wenn sie eine Erhöhung der Mittel fordern, antwortet das Land: zuerst "Schulden und Sünden der Vergangenheit aufarbeiten".

Trotzdem gilt die zerrüttete Beziehung zur Kunst und Kulturszene mit der roten Landesregierung als weitgehend wiederhergestellt. Die Zeiten, in denen ein Kulturlandesrat offen seine Abneigung gegen das gedruckte Wort ausdrückt, sind vorbei. Zur Erinnerung: 2010 verkündete der damalige FPÖ-Landesrat Dobernig, dass er keine Bücher lese.

Seit 2016 sind auch die Kärntner slowenischen Kulturvereine im Förderwesen formal gleichberechtigt. Ein Grund zur Hoffnung.