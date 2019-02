Ministerium erntet heftige Kritik wegen abgeblasener Datenerhebung zu Arbeitszeit

Für ÖGB-Chef Katzian ist nur eine Lesart denkbar: Die Regierung fürchtet offene Ablehnung des neues Arbeitszeitgesetzes

Wien – Die Führung im Sozialministerium hat im letzten Augenblick eine geplante Befragung der Statistik Austria abgeblasen und sich dazu entschlossen, keinen Auftrag zu erteilen, damit abgefragt wird, wie zufrieden die Österreicher mit ihrer Arbeitszeit sind und wie viele All-In-Verträge es gibt. Dieser Vorgang hat am Freitag für politischen Wirbel gesorgt. Von Neos, Liste Jetzt und SPÖ kam erneut die Warnung, dass die Statistik Austria unter Message-Control der Regierung gestellt werde.

Scharfe Kritik übte ÖGB-Chef Wolfgang Katzian. Er sieht auch einen Zusammenhang zwischen der Befragung und dem neuen Arbeitszeitgesetz 2018: Durch das Gesetz wurden die Regelungen dafür gelockert, wann auch zwölf Stunden am Tag gearbeitet werden darf.

"Die ganze Geschichte ist einfach erzählt", sagt Katzian. "Zuerst wird ein neues Arbeitszeitgesetz mit all den Problemen beschlossen. Dann klopft sich die Regierung selbst auf die Schenkel, weil sich viele Arbeitnehmer nicht trauen, Kritik im Betrieb zu üben. Und jetzt streicht das Ministerium einfach eine Befragung, weil man sich davor fürchtet, dass sie schlecht ausgeht", so der ÖGB-Chef.

Wie berichtet findet 2019 der Mikrozenzus in der EU mit einem Zusatz statt, bei dem das Thema Arbeit und Arbeitszeit im Fokus steht. Dabei wird etwa abgefragt, ob sich Arbeitnehmer spontan freinehmen können und wie oft Überstunden anfallen.

Wer ist zufrieden?

Jedes Land kann dazu noch selbst Zusatzfragen stellen. Wie berichtet, war geplant gewesen, dass das Sozialministerium wie schon 2015, als es den letzten Schwerpunkt Arbeit gab, fünf Zusatzfragen zu Arbeitsorganisation und Arbeitszeit stellen lässt. Unter den Fragen wäre etwa eine dazu gewesen, wie viele All-in-Verträge es gibt. Mit einer anderen wäre die Zufriedenheit der Menschen mit ihrer Arbeitszeit abgefragt worden.

Die Statistik Austria befragt im Zuge des Mikrozenzus knapp 50.000 Menschen persönlich, ein großer Teil der Fragen ist europarechtlich vorgegeben. Die Zusatzfragen stellen zu lassen kostet vergleichsweise wenig, da die Umfrage ohnehin durchgeführt wird.

foto: getty 2015 wurden die Zusatzfragen im Auftrag des Sozialministeriums noch gestellt.

Das Kabinett von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) entschied sich schließlich dagegen, als die Fragebögen schon finalisiert waren. Die knappe Begründung im Ministerium lautet gegenüber dem STANDARD: Bei der "Umfrage" der Statistik Austria werden "Meinungen" erhoben, "aber nicht notwendige Fakten" für das Ministerium. "Daher und aus dem Grundsatz sparsamer Mittelverwendung wurde von einer Teilnahme abgesehen."

ÖGB-Chef Katzian widerspricht: "Die Zusatzfragen im Mikrozenzus waren Basis für viele wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema. Die Befragung durchzuführen hätte eine gute Grundlage geliefert, um weitere politische Aktivitäten zu setzen."

Drozda spricht von "Maulkorb"

Die Neos sahen in dem Vorgang einen Beleg dafür, dass die Regierung die Statistik Austria unter ihre Message-Control stellen will. Sie forderten erneut, die Statistik dem Nationalrat zu unterstellen und die Spitze der Statistik vom Parlament wählen zu lassen.

Schon vergangene Woche hatten Umbaupläne der Regierung in der Statistik Austria für Diskussionen gesorgt, unter anderem wird dort die Presseabteilung verkleinert. Die Opposition sieht seither die Statistik in Gefahr. Das Kanzleramt dagegen betonte stets, dass nicht geplant ist, dass an der Eigenständigkeit der Statistik Austria gerüttelt wird. Es gehe nur um Effizienzsteigerungen. Als Beleg für diese Sicht veröffentlichte das Kanzleramt auch Dokumente zu der eingesetzten Reformgruppe bei der Statistik.

Bruno Rossmann von der Liste Jetzt sagt: "Interessiert sich die Ministerin (Hartinger-Klein, Anm.) denn nicht für die Zufriedenheit der Menschen am Arbeitsplatz?" "Gerade nach der Einführung des Zwölfstundentages" sei diese Frage "von allerhöchstem Interesse". SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sagte: "Dass FPÖ-Sozialministerin Hartinger-Klein der Statistik Austria einen Maulkorb verpasst und Fragen zur Zufriedenheit mit der Arbeitszeit streichen lässt, ist ein weiterer Beweis für die fortschreitende Gängelung unabhängiger Institutionen durch die Regierung." (András Szigetvari, 22.2.2019)