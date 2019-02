Salzburg trifft in der Europa League auf Neapel

Red Bull bekommt es in der nächsten Runde mit dem italienischen Traditionsklub zu tun

Nyon – Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Spitzenclub SSC Napoli. Das ergab die Auslosung der zweiten K.o.-Runde Freitagmittag in Nyon. Die Salzburger treten gegen Italiens Vizemeister am 7. März auswärts an. Das Rückspiel folgt eine Woche später am 14. März in Salzburg.

Für Salzburg wird es das erste Europacup-Duell mit Napoli. Die von Trainer-Legende Carlo Ancelotti betreuten Neapolitaner waren als Gruppendritter der Champions League in die Europa League umgestiegen. Im Sechzehntelfinale eliminierten sie den FC Zürich. (APA, 22.2.2019)

foto: reuters/ciro de luca SOCIETA SPORTIVA CALCIO NAPOLI Gegründet: 1. August 1926

Trainer: Carlo Ancelotti (59 Jahre/seit Sommer 2018 im Amt)

Bekannteste Spieler: Lorenzo Insigne, Dries Mertens (BEL), Arkadiusz Milik (POL), Kalidou Koulibaly (SEN), Jose Callejon (ESP)

Stadio San Paolo (60.240 Plätze) Aktuelle Platzierung in der Meisterschaft: Zweiter (13 Pkt. hinter Juventus Turin)

Weg ins Achtelfinale der Europa League: – Gruppendritter der Champions League hinter Paris Saint-Germain (11 Pkt.) und Liverpool (9) mit ebenfalls neun Punkten – Im EL-Sechzehntelfinale gegen FC Zürich aufgestiegen (3:1/a, 2:0/h)

Die Auslosung des Achtelfinales der Fußball-Europa-League am Freitag in Nyon hat folgende Paarungen ergeben:

Napoli – RED BULL SALZBURG

Chelsea – Dynamo Kiew

Eintracht Frankfurt – Inter Mailand

Dinamo Zagreb – Benfica Lissabon

Valencia – Krasnodar

FC Sevilla – Slavia Prag

Arsenal – Stade Rennes

Zenit St. Petersburg – Villarreal

Spieltermine:

Achtelfinale: 7. und 14. März