Alles übers Meer

Auf dem Sofa liegen, das Buch in der Hand und einfach nur lesen? Nein, mit dem hier beschriebenen Buch geht das nicht. Hier ist Mitarbeit angesagt: mit Stiften, Schere und Co. Es ist ein Wissens- und Mitmachbuch und heißt Meer!. Autor Piotr Karski hat sich alle Mühe gegeben, dass ja keine Langeweile aufkommt. Geschickt mischt er Unterhaltung mit Wissenswertem oder lässt den Kindern – ab dem achten Lebensjahr – einfach Platz für ihre Fantasie. Sie werden aufgefordert, in den Himmel zu starren und die tollsten Wolken zu malen, oder sie sollen Porträts von Fischern vervollständigen.

Vermittelt wird auch skurriles Wissen, etwa warum bretonische Seeleute Hemden mit zwölf schwarzen Streifen trugen. Damit habe man aus der Ferne wie ein Skelett ausgesehen und sei daher für den Tod nicht interessant, so die Hoffnung. Die Themenpalette des Buches ist groß. Sie reicht von der Spitze des Eisbergs über die Gezeiten bis hin zu Schiffwracks. Kinder, die sich auf diese Entdeckungsreise einlassen, werden vor allem eines sein: für Stunden beschäftigt. (Peter Mayr, 16.2.2019)