Pro & Kontra: Einen Vollbart tragen

Pro

von Sebastian Fellner

Wie vieles in meinem Leben hängt mein Vollbart mit meiner Faulheit zusammen: Es ist einfach weniger zeitaufwendig, ihn wachsen zu lassen, als zu rasieren. So sorgfältig muss man die borstigen Haare im Gesicht erst einmal pflegen, dass das anders wäre. Gleichzeitig – das ist das noblere Argument – ist mein Bart politisch.

Das wurde er aber erst mit der Zeit. Überhaupt wuchs die Gesichtsbehaarung spät in mein Leben – zu spät zumindest für mein pubertäres Ich, das mit seinem Babyface Schwierigkeiten hatte, seinem Alter entsprechend zu wirken. Und Bier zu kaufen, ohne einen Ausweis zeigen zu müssen. Ich hatte den Anfang meiner Zwanziger schon hinter mir, als ich zum ersten Mal einen flächendeckenden Dreitagebart tragen konnte (für den ich den Rasierer allerdings wochenlang unberührt lassen musste). Nach einem längeren Urlaub ohne Trimmen erkannte ich erst, wie gut der Bart zu mir passt. Weil er gar nicht zu mir passt.

Denn natürlich sind sie lächerlich, die selbsternannten Archetypen der Männlichkeit, die ihren Holzfällerbart mit der teuren, maskulin etikettierten Pomade pflegen und sich alle zwei Wochen beim Hipsterbarbier einfinden, um dort Gin Tonic zu trinken und mit anderen Bartträgern über ihr Fitnessprogramm zu reden. Für sie ist der Bart ein Statussymbol: Sie tragen ihr Bekenntnis zum Mannsein mitten im Gesicht, als Gegenbewegung zum zunehmenden Verschwimmen der Geschlechtergrenzen, als Versuch einer Wiederherstellung der alten Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit. Dieser harte Kern der Supermänner hat die Abgrenzung zum Ziel.

Das ist für jemanden, der keinerlei Wert auf die Identifikation als Mann legt, schwierig zu verstehen: Ich habe früh gelernt, dass ich mit den Ansprüchen, die gemeinhin an Männer gestellt werden, nichts anfangen kann. Was als männlich gilt (Bart, Muskeln, Familie ernähren) und was nicht (Vegetarismus, Zärtlichkeit, Weinen), empfinde ich als willkürliche Zusammenstellung, die uns Männern und allen um uns herum mehr schadet als nutzt. Dagegen trete ich auf, und ich halte mich in Gesprächen nicht zurück, meine Unmännlichkeit zum Thema zu machen – weil ich glaube, dass man als Gegenbeispiel ein bisschen etwas dazu beitragen kann, Stereotype aufzubrechen.

Enttäuschte Erwartungen

Da hilft es ungemein, wenn der erste Eindruck ein ganz klassisch männlicher ist – auch wenn mir das mit der Gesichtsbehaarung eher aus der eingangs erwähnten Faulheit heraus passiert ist. Mein leuchtend roter Bart ist ein Blickfang: Selbst wer mich öfter sieht, spricht ihn an (Beliebt ist vor allem der Ausruf: "Der wird ja immer länger!"). Wer mich nicht kennt, ordnet mich wohl als männlichen Mann ein, immerhin trage ich einen langen Bart. Ich täusche die Erwartungen meines Gegenübers und hoffe, so genau diese Erwartungen beim nächsten Mal abzuschwächen. Sieh an, Männer können auch schwach, emotional und zurückhaltend sein. Und null Interesse an Autos haben.

Ich trage meinen Bart als Ablenkungsmanöver im Kampf gegen die toxische Männlichkeit. Und alles, was ich dafür tun muss, ist, meiner Faulheit zu frönen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen.