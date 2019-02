Daimler und BMW stecken über eine Milliarde in neue Mobilität

Im Vorjahr wurden die beiden Carsharing-Dienste Car2Go und DriveNow fusioniert, die Zahl der Nutzer weltweit liegt bereits bei rund 60 Millionen

Stuttgart/München – Daimler und BMW wollen gemeinsam mehr als eine Milliarde Euro in ihre gemeinsamen Mobilitätsdienste investieren. Der Verbund von fünf Gemeinschaftsunternehmen solle weltweit "nachhaltige urbane Mobilität zum Nutzen der Kunden" umsetzen, teilten die beiden Autobauer am Freitag in Berlin mit. Sie hatten im vergangenen Jahr ihre beiden Carsharing-Dienste Car2Go und DriveNow fusioniert.

Zu dem Verbund der fünf Joint Ventures gehören internetbasierte Dienste, über die sich verschiedene Fortbewegungsmittel vernetzen lassen, Fahrdienste, Parkplatzvermittlung und Lade-Apps für E-Autos.

Insgesamt 14 Marken werden gebündelt, darunter die Carsharing-Angebote DriveNow und Car2Go, die zusammen auf rund 20.000 Fahrzeuge und rund 4,4 Millionen Kunden weltweit kommen. Zu der neuen Firma gehören auch die Buchungsplattformen Moovel und ReachNow, die Vermittlungs-Apps MyTaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi und Beat, die Parkplatzdienste ParkNow und Parkmobile sowie die Elektroauto-Ladedienste ChargeNow und Digital Charging Solutions. Angaben der Unternehmen zufolge kommen die Dienste zusammen auf 60 Millionen Kunden. Der Hauptsitz des neuen Unternehmens wird in Berlin sein. Für Car2go und DriveNow soll es eine Übergangszeit geben hin zum neuen Namen ShareNow.

Ziel ist laut BMW-Chef Harald Krüger, einen weltweit führenden Anbieter zu schaffen. "Denkbar sind dabei auch Kooperationen mit anderen Anbietern sowie Akquisitionen von Start-ups oder etablierten Playern", sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche. Die beiden Oberklasse-Autobauer wollen wie viele andere Hersteller weg vom reinen Verkauf von Fahrzeugen hin zu Dienstleistungen rund um die Mobilität und technologiegetriebenen Anbietern wie Uber Paroli bieten. (APA, 22.2.2019)