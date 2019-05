Was kommt, was geht: Berühren und wischen statt drücken

Was geht ...

Reisverpackung aus Karton, Öl in der Flasche oder Säfte im Tetrapak – das alles könnte bald der Vergangenheit angehören. Die klassische Lebensmittelverpackung hat nämlich eine wesentlich längere Lebensdauer als die darin enthaltenen Nahrungsmittel und ist in der Regel umweltbelastend.

Das Konzept "Too Shall Pass" hat eine Lösung für dieses Problem: Verpackung, die in einer Symbiose mit dem Inhalt steht.