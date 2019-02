Hackschnitzelhalle bei Brand in Amstettner Heizwerk weitgehend unversehrt

Keine Verletzten bei Ausbruch von Feuer in Fernheizkraftwerk – Laut Feuerwehr lag Brandherd in Hackschnitzelhalle

Amstetten – Der Brand in einem Fernheizwerk in Amstetten hat am Donnerstagabend glimpflich geendet. Nach Feuerwehrangaben brachen die Flammen in der Hackschnitzelhalle aus.

Rasch eingedämmt

Der Brand wurde in dem Raum rasch eingedämmt, so dass größerer Sachschaden verhindert wurde, teilte ein Sprecher der FF Amstetten mit. Verletzt wurde niemand, im Einsatz standen rund 40 Mitglieder der örtlichen Feuerwehr. (APA, 22.2.2019)