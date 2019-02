US-Verbrauchermagazin zog Empfehlung für Teslas Model 3 zurück

Apple soll indes laut Medienberichten einen neuen Elektroauto-Anlauf nehmen

New York – In Österreich wurde mit der Auslieferung von Teslas Hoffnungsträger, dem Model 3, jüngst begonnen. In den USA ist es schon länger zu haben. Nun gibt es einen Rückschlag für den E-Auto-Pionier. Das einflussreiche US-Verbrauchermagazin "Consumer Reports" hat seine Empfehlung für das Model 3 zurückgezogen.

Viel Fahrspaß und eine gute Beschleunigung bescheinigt das einflussreiche US-Magazin dem Model 3, allerdings habe der Mittelklasse-Wagen mit 46 Metern bei 100 Km/h aber einen zu langen Bremsweg. Da lägen selbst viele Pick-Ups drunter, kritisieren die Tester. Es gebe außerdem zunehmende Beschwerden über die Karosserie, das Innere, die Fenster und den Lack. Bei Investoren kam die Nachricht nicht gut an. An der Wall Street büßte die Tesla-Aktie 3,7 Prozent an Wert ein.

Verbesserungen

Das Unternehmen erklärte, man habe bereits Fortschritte bei vielen der bemängelten Punkte erzielt. Tesla will mit dem Model 3 die Kundenbasis für seine E-Autos deutlich erweitern und hatte die Produktion zuletzt mit einem Kraftakt hochgefahren. Mit Leasing-Angebote – zunächst für Mitarbeiter – soll das Angebot angekurbelt werden, wie dieser Tage die Internetseite "Electrek" berichtete.

Der iPhone-Hersteller Apple unternimmt indes laut einem Medienbericht einen neuen Anlauf zur Konstruktion eines eigenen Elektrofahrzeugs, das auch autonom fahren können soll. Das Apple Car könnte in Form eines Elektrovans kommen, berichtet das "Manager Magazin" unter Berufung auf mehrere mit der Entwicklung vertraute Personen. Bei Apple war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. (APA, red, 22.2.2019)