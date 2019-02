Frankfurt, Arsenal und Napoli weiter

Hütter-Elf eliminierte Schachtar Donezk mit dem Gesamtscore von 6:3 – Ex-Austrianer Emir Dilaver beim 3:0 gegen Viktoria Pilsen treffsicher

Wien – Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League eingezogen. Der Club von Trainer Adi Hütter schaffte dank eines Heim-4:1 über Schachtar Donezk mit dem Gesamtscore von 6:3 den Aufstieg. Martin Hinteregger spielte bei den Siegern durch.

Ebenfalls weiter ist Arsenal nach einem 3:0 vor eigenem Publikum über BATE Borisow, womit das 0:1 aus dem Sechzehntelfinal-Hinspiel wettgemacht wurde. Mit dem Gesamtscore von 5:1 gegen den FC Zürich gelang Napoli der Sprung unter die letzten 16, das Heimmatch gegen die Schweizer wurde mit 2:0 gewonnen.

Auch Dinamo Zagreb steht durch ein 3:0 in der kroatischen Hauptstadt über Viktoria Pilsen im Achtelfinale. Das zweite Dinamo-Tor erzielte Emir Dilaver in der 33. Minute, der Ex-Austrianer war so wie sein früherer "Veilchen"-Kollege Marin Leovac über die komplette Distanz im Einsatz. (APA, 21.2.2019)

Fußball-Europa-League vom Donnerstag – Sechzehntelfinal-Rückspiele:

Red Bull Salzburg – Club Brügge 4:0 (3:0). Tore: X. Schlager (17.), Daka (29., 43.), Dabbur (94.). Hinspiel 2:1 – Salzburg mit Gesamtscore von 5:2 im Achtelfinale

Dinamo Zagreb – Viktoria Pilsen 3:0 (2:0). Tore: Orsic (15.), Dilaver (33.), Petkovic (73.). Gelb-Rot: Limbersky (87./Pilsen). Hinspiel 1:2 – Dinamo mit 4:2 weiter

Arsenal – BATE Borisow 3:0 (2:0). Tore: Wolkow (4./Eigentor), Mustafi (39.), Sokratis (60.). Hinspiel 0:1 – Arsenal mit 3:1 weiter

Eintracht Frankfurt (Hinteregger spielte durch, Trainer Hütter) – Schachtar Donezk 4:1 (2:0). Tore: Jovic (23.), Haller (27./Elfmeter, 80.), Rebic (88.) bzw. Junior Moraes (64.). Hinspiel 2:2 – Frankfurt mit 6:3 weiter

Napoli – FC Zürich 2:0 (1:0). Tore: Verdi (43.), Ounas (75.). Hinspiel 3:1 – Napoli mit 5:1 weiter

Valencia – Celtic Glasgow 1:0 (0:0). Tor: Gameiro (70.). Gelb-Rot: Toljan (37./Celtic). Hinspiel 2:0 – Valencia mit 3:0 weiter

Villarreal – Sporting Lissabon 1:1 (0:1). Tore: Fornals (80.) bzw. Bruno Fernandes (45.). Gelb-Rot: Jefferson (50./Sporting). Hinspiel 1:0 – Villarreal mit 2:1 weiter

Zenit St. Petersburg – Fenerbahce Istanbul 3:1 (2:1). Tore: Osdojew (4.), Azmoun (37., 76.) bzw. Topal (43.). Hinspiel 0:1 – Zenit mit 3:2 weiter

Achtelfinal-Auslosung am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon