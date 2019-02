Oppositionsführer startet "Hilfskonvoi", Venezuela schließt Grenzen

Selbsternannter Übergangspräsident Guaidó in Caracas aufgebrochen – wie Hilfsgüter ins Land kommen sollen, ist unklar

Caracas – Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó ist mit einem Fahrzeugkonvoi in Richtung der Grenze zu Kolumbien aufgebrochen, um ausländische Hilfslieferungen ins Land zu holen. Gemeinsam mit Oppositionsabgeordneten startete Guaidó am Donnerstagmorgen in der Hauptstadt Caracas, wie ein Sprecher mitteilte.

Begleitet wird Guaidó von 80 Oppostitionsabgeordneten. Bis zur Grenze sind es etwa 850 Kilometer, wie die in Kolumbien gelagerten Hilfsgüter über nach Venezuela gelangen sollen, ist unklar. Laut Oppositionskreisen ist geplant, eine Menschenkette über die Grenze zu bilden, in der die Pakete von Hand zu Hand weitergereicht werden.

Grenze zu Brasilien wird geschlossen

Präsident Nicolás Maduro kündigte am Donnerstag an, die Grenze zum benachbarten Brasilien werde ab 20 Uhr Ortszeit (Freitag 01 Uhr MEZ) geschlossen. Falls erforderlich, würden auch die Übergänge nach Kolumbien gesperrt, erkläte er und und bezeichnete die Pläne der Opposition als "billige Show".

Guaidó stellt Ultimatum

Die humanitäre Hilfe für Venezuela ist zum Spielball im Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó geworden. Der Oppositionsführer und selbsternannte Übergangspräsident hat der Regierung eine Frist bis Samstag gesetzt, um die hauptsächlich von den USA zur Verfügung gestellten Medikamente und Lebensmittel ins Land zu lassen. Die Hilfsgüter sind bisher in Kolumbien blockiert.

Maduro weigert sich, US-Hilfen anzunehmen. Er sieht diese als Vorwand und Täuschungsmanöver, um den Boden für eine US-geführte Militärintervention zu bereiten. Maduros Regierung hatte das Militär angewiesen, den Grenzschutz zu verstärken.

Air France streicht Caracas-Flüge

Air France mehrere Verbindungen zur venezolanischen Hauptstadt Caracas gestrichen. Aus Sicherheitsgründen seien "bestimmte" Flüge nach Caracas bis mindestens kommenden Montag abgesagt, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft am Mittwochabend. Betroffen seien unter anderem die Direktverbindungen von und nach Paris. (red, APA, AFP, 2.12.2019)