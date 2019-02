TV-Tipps für Freitag, 22. Februar: Das "M"-Finale und ein "Bauernopfer"

Das Urteil von Nürnberg (Judgement at Nuremberg, USA 1961, Stanley Kramer) Vier ehemalige Nazi-Juristen stehen vor dem amerikanischen Militärgericht in Nürnberg. Drei von ihnen fühlen sich im Sinne der Anklage nicht schuldig, der Vierte hüllt sich lange in Schweigen. Ein starbesetzter (Maximilian Schell, Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Richard Widmark, Judy Garland, Montgomery Clift, William Shatner) Klassiker des Gerichtsgeschichtsfilms. Bis 1.15, 3sat

Bauernopfer – Spiel der Könige (Pawn Sacrifice, USA 2014, Edward Zwick) Inmitten des Kalten Krieges, im Jahr 1972, treffen Russland und die USA aufeinander – zum Krieg der Schachspieler. Der Film schildert die wahre Geschichte des US-Schachgenies Bobby Fischer (Tobey Maguire), der sich in Islands Hauptstadt Reykjavík gegen seinen sowjetischen Kontrahenten Boris Spasski (Liev Schreiber) durchsetzen muss. Dabei liegt der größere Kampf des ebenso paranoiden wie genialen Spielers abseits des Schachbretts in der Abwehr seiner persönlichen Dämonen. Bis 0.15, Servus TV

Wer ist Camille? (CH/F/D 2017, Bindu de Stoppani) Es ist nicht das erste Mal für Camille (Anna Ferzetti), sich in der Situation wiederzufinden, dass ihr demenzkranker Vater Edoardo (Luigi Diberti) knietief im Gartenteich steht und eine Camille sucht. Aber wer ist diese Camille? Denn scheinbar meint Edoardo nicht seine Tochter. Um dem Mysterium auf den Grund zu gehen, macht sich Camille mit ihrem Vater auf den Weg nach Bosnien, wo Edoardo in den 1990er-Jahren seinen letzten großen Einsatz als Kriegsjournalist hatte. Ein berührendes, humorvolles Roadmovie über eine Tochter-Vater-Beziehung. Bis 21.45, Arte

Re: Italiens verlorene Jugend – Auswandern als Chance Die Arbeitslosenquote unter jungen Neapolitanern beträgt in manchen Vierteln um die 80 Prozent. Vor allem gut ausgebildete Fachkräfte haben es in Süditalien schwer. Eine Generation zwischen Krise und Aufbruch. Viele müssen sich entscheiden: bleiben oder gehen? Bis 20.15, Arte

Radiotipps

9.05 MAGAZIN

Kontext Neue Sachbücher: 1) Triumph der Unvernunft: Jens Bergmann über irrationales Denken. 2) Per?smanhof: Eine Graphic Novel über ein Massaker 1945 in Kärnten an einer slowenischsprachigen Familie. 3) In Schnee und Eis: Rudi Palla über die Himalaja-Expedition der Brüder Schlagintweit Mitte des 19. Jahrhunderts. 4) Zärtlichkeit: Isabella Guanzini verfasste eine Philosophie der sanften Macht. Bis 9.45, Ö1

10.05 MUSIK

Intrada – Österreichs Musizierende im Porträt 1) Die Wandervögel "an der Rax". 2) Arteda Arena: Der erste Kammermusikwettbewerb des Konservatoriums Klagenfurt. 3) Ö1-Talentebörse: Emre Yavuz. Bis 11.00, Ö1

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Geschwister – Verbündete und Konkurrenten Psychotherapeuten Sabine und Roland Bösel sind zu Gast bei Natasa Konopitzky. Bis 13.55, Ö1

15.00 MAGAZIN

Connected Für ihre Performance in der Serie Killing Eve wurde Sandra Oh zuletzt mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Als Eve jagt sie die psychopathische Auftragskillerin Villanelle. Die zweite Staffel läuft im April bei der BBC an. Bis 19.00, FM4

17.30 MAGAZIN

Lebenswege: Hannes Ringlstetter Der bayerische Entertainer und Kabarettist Hannes Ringlstetter spricht über Humor, Heimat und Glaube. Bis 18.00, Radio Klassik Stephansdom

19.05 LIVE

Die Ö1 Hörspiel-Gala Zur "Hörspiel-Schauspielerin des Jahres" wurde Burgschauspielerin Sylvie Rohrer gewählt. Ausgezeichnet werden noch das vom Publikum gewählte "Hörspiel des Jahres", die besten Kurzhörspiele des Wettbewerbs "Track 5'" und jenes Hörspiel, das den "Preis der Kritik" erhält. Bis 22.00, Ö1 (Oliver Mark, 22.2.2019)