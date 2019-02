Habt keine Angst, es wird groß: "Acht Tage" von Stefan Ruzowitzky

foto: sky/neuesuper/stephan rabold

Seit geraumer Zeit lässt das Serienbusiness gesteigerte Lust an der Apokalypse erkennen. In "How It Ends" stürzt eine Gesellschaft ab und ins Chaos. "Occupied" zeigt ein von Russland besetztes Norwegen im Krieg um Gas und Öl.

Dystopien rauf und runter

Die ganze Bandbreite von Dystopien spielen Serien wie "Black Mirror", "The Handmaid’s Tale", "Altered Carbon" und das dänische "The Rain" durch, das in seinem realistischen Anspruch "8 Tage" vermutlich am ähnlichsten kommt. Was fasziniert, sind die Handlungen der Menschen in moralischen Freiräumen. Solche Fragen zu stellen, ohne Moralinsäure zu versprühen, ist für deutsche Fernsehserien erst seit kurzem möglich.

Deutsche Serien im Aufwind

"Die machen gerade auf", sagt Paul. Beispiele wie "Bad Banks", "Babylon Berlin" und demnächst "Bauhaus". "Die letzten zwei, drei Jahre gibt es eine Tendenz, wonach das Fernsehen wieder mutiger wird", stimmt Waschke zu. Für Schauspieler sei das Klima ein Glücksfall, sagt Paul, die mit "Unterm Radar" sogar schon einen Emmy gewann und demnächst in einer Netflix-Serie spielen wird: "Die ganze Branche verändert sich." (Doris Priesching, 23.2.2019)