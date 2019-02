Vier Verletzte bei Unfall am Truppenübungsplatz in Allentsteig

Fahrzeug dürfte sich überschlagen haben. Zwei Soldaten sind schwer, zwei leicht verletzt

Allentsteig – Bei einem Unfall am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich wurden am Donnerstag vier Soldaten verletzt. Es habe sich offensichtlich ein Husar-Mehrzweckfahrzeug überschlagen, schreibt der Sprecher des Bundesheers auf Twitter.

Die vier Soldaten im Fahrzeug seien demnach verletzt worden, zwei davon schwer. Die Rettungskräfte waren im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber ist am Truppenübungsplatz gelandet. "Eine Untersuchungskommission ist eingesetzt", schreibt der Sprecher. (red, 21.2.2019)