Erstes Toronto-Gastspiel wird für Jakob Pöltl "ungewohnt"

Wiener im Vorjahr von Raptors nach San Antonio getradet – Zuletzt gemeinsamer Urlaub mit Raptors-Jungstar Siakam

Toronto – Jakob Pöltl tritt nach einer neuntägigen Spielpause in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am Freitag (01.00 Uhr MEZ in der Nacht auf Samstag) erstmals bei seinem Ex-Team Toronto Raptors an. Die Kanadier hatten den Wiener im vergangenen Sommer per Tauschgeschäft an die San Antonio Spurs abgegeben.

"Es wird sicher interessant und ungewohnt, zum ersten Mal als Gegner vor den Raptors-Fans zu spielen", sagte Pöltl, der in Toronto unter anderem auf seinen engen Freund Pascal Siakam trifft. Mit dem Kameruner, der sich beim aktuellen Tabellenzweiten der Eastern Conference in dieser Saison eine wichtige Rolle erarbeitet hat, verbrachte der 23-Jährige während der All-Star-Pause zuletzt einige Tage Urlaub in Cancun in Mexiko. "Wir sind es großteils ruhig angegangen, die Pause hat gutgetan", erzählte Pöltl.

Aufgrund einer alljährlichen Rodeo-Veranstaltung müssen die Spurs derzeit acht Spiele in Folge auswärts antreten. Die ersten vier gingen verloren, vor dem All-Star-Game gab es aber noch einen 108:107-Sieg bei den Memphis Grizzlies.

"Defensiv lief es in letzter Zeit etwas holprig, da müssen wir wieder besser werden", meinte Pöltl. "Der Fokus in den nächsten Spielen wird voll auf der Defense liegen." San Antonio rangiert im Play-off-Rennen der Western Conference als Siebenter derzeit knapp vor den Los Angeles Clippers und den Sacramento Kings. (APA, 21.2.2019)