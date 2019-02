Filmpremiere "Beale Street"

Gewinnen Sie Kinokarten für den neuen Film von Oscar®-Preisträger Barry Jenkins ("Moonlight"), der für 3 Oscars® (Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Nebendarstellerin, Beste Musik) nominiert ist

"Beale Street" basiert auf dem Bestseller-Roman des preisgekrönten US-Autors James Baldwin und erzählt eine berührende Liebesgeschichte im Amerika der 70er Jahre, in dem Rassismus gegenüber Schwarzen an der Tagesordnung stand . Die 19-jährige Tish und ihr Verlobter Fonny sind ein junges Paar im ärmlichen Viertel Harlem . Fonny wird fälschlicherweise der Vergewaltigung an einer Puerto Ricanerin beschuldigt und kommt ohne Prozess unschuldig ins Gefängnis . Kurze Zeit später erfährt Tish, dass sie von Fonny ein Kind erwartet . Mit Zuversicht versichert sie ihm, ihn noch vor der Geburt aus dem Gefängnis zu holen . Mit Hilfe der Familie versucht sie mit allen Mitteln, seine Unschuld zu beweisen . . . .

annapurna pictures

Pressestimmen

"Die Großaufnahmen, die Jenkins wie kein anderer einzurichten versteht, greifen direkt ins Herz. Gleichzeitig ist der Film das kraftvollste cineastische Bekenntnis, das man sich zur 'Black Lives Matter'-Kampagne vorstellen kann." – DER TAGESSPIEGEL

"Ganz einfach einer der bestgespielten, bestfotografierten, bestinszenierten und berührendsten Filme des Jahres!" – filmstarts.de

"The result is another mesmerising and wholly immersive experience from a film-maker whose love of the medium of cinema – and fierce compassion for Baldwin’s finely drawn characters – shines through every frame." – THE OBSERVER

"A sort of Romeo And Juliet with systemic racism replacing the family feud, this is romantic and infuriating, hopeful and despairing. A sensory, desperately emotional experience for lovers and fighters alike." – EMPIRE

"A great American novel has been turned into a great American film." – CHICAGO SUN-TIMES

"BEALE STREET is beaming with style and detail, but at its core, it’s a mindful meditation on human beings seeking the greatest gift we can give each other—love." – IGN

"it is its own kind of marvel, lovely, transcendent, heartbreaking and as smooth as its jazzy soundtrack." – THE ASSOCIATED PRESS

"It’s the sort of cinema that feels steeped in the past, completely of the moment and timeless all at once." – ROLLING STONE

Gewinnen Sie Kinokarten für die Filmpremiere von BEALE STREET (OmU):

Mi, 6. März 2019, 20.00 Uhr

Votivkino

Währinger Straße 12

1090 Wien

Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer an, da wir die Gewinner telefonisch verständigen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Annahmeschluss: Mo, 4. März 2019, 11.00 Uhr

