Beyoncé und Jay Z machen Meghan Markle zur Königin

Das Paar dankt bei den Brit-Awards für den Sieg in der Kategorie "Best International Group" mit einer lustigen Montage

London – Die Pointe ist gelungen, und der Queen bleibt wieder einmal nichts erspart: Das Ehepaar Beyoncé und Jay Z zeigte sich per Video bei den Brit Awards und posierte vor einem Gemälde von Meghan Markle. Das Besondere: Die Herzogin und Gemahlin von Prinz Harry ist auf dem Gemälde zur Königin befördert worden und steht farblich ganz in der Tradition von Leonardo Da Vincis bewunderter Mona Lisa.

Black History Monat

Beyoncé und Jay Z, sie siegten bei den Brit Awards in der Kategorie "Best International Group", begründen die Pointe so: "Zu Ehren des Black History Monats verbeugen wir uns vor einer unserer Melanin-Monas. Glückwunsch zu deiner Schwangerschaft. Wir wünschen dir ganz viel Freude", erklären die beiden.

Die Geste ist also eine Huldigung an Meghan Markles afroamerikanische Herkunft. Zudem erinnert das Ganze an eine von Darian Symoné Harvin angestoßene Aktion: Sie forderte schwarze Frauen auf, Selfies vor der Mona Lisa zu machen. (red,21.2.2019)