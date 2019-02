Van der Bellen hält "Sicherungshaft" für "rechtlich extrem heikel"

Bundespräsident würde Entwurf der Regierung eingehend prüfen

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigt sich zu den Plänen der Regierung für eine "Sicherungshaft" skeptisch. ÖVP und FPÖ wollen Asylwerber, die nach nicht näher bezeichneten Kriterien als potenziell gefährlich gelten, in "Sicherungshaft" nehmen. Das sei "rechtlich extrem heikel", warnte Van der Bellen am Rande eines Besuchs im Integrationshaus in Wien vor Journalisten. Immerhin gehe es hier um Freiheitsentzug. Wenn die Regierung einen Entwurf dafür vorlege, werde er das gemeinsam mit seinen Rechtsberatern eingehend prüfen. (APA, 21.2.2019)