Nasa-Sonde Insight liefert ab sofort täglichen Wetterbericht vom Mars

Die Tiefsttemperaturen in der Marsebene Elysium Planitia lagen am Mittwoch bei minus 95 Grad Celsius

Wer wissen möchte, wie das Wetter auf dem Mars war, kann nun online nachschauen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa veröffentlicht ab sofort täglich Wetterberichte vom Roten Planeten, wenn auch mit ein bisschen Verzögerung.

Die aktuellsten Daten stammen vom vergangenen Mittwoch: Die Höchsttemperatur in der Marsebene Elysium Planitia, in der sich das Nasa-Modul Insight befindet, lag bei knapp minus 13 Grad Celsius, die Tiefsttemperatur bei minus 95 Grad, der Wind blies mit maximal 62 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung.

illustration: nasa/jpl-caltech Künstlerische Darstellung von Insight in der Marsebene Elysium Planitia.

Don Banfield von der Cornell Universität in Ithaca, der die Wissenschaftsabteilung von InSight leitet, sagte: "Das gibt einem das Gefühl, einen außerirdischen Ort zu besuchen. Der Mars hat bekannte atmosphärische Phänomene, die sich deutlich von denen auf der Erde unterscheiden."

Erforschung der Planetenstruktur

Das stationäre Modul InSight war am 26. November in der Marsebene Elysium Planitia gelandet und soll das Innere des Roten Planeten untersuchen. Der Lander hat neben seiner Wetterstation unter anderem einen Seismografen, eine Wärmeflusssonde eine Rammsonde, die bis zu fünf Meter tief in den Marsboden vordringen soll.

Der Name Insight steht für "Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport". Die Erforschung der inneren Planetenstruktur soll Aufschlüsse über die frühe geologische Entwicklung des Mars vor 4,5 Milliarden Jahren liefern. Forscher hoffen, so auch neue Erkenntnisse über die Entstehungsprozesse der anderen Gesteinsplaneten des Sonnensystems zu gewinnen. (red, APA, 24.2.2019)