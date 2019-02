Chris Hemsworth spielt Hulk Hogan in Biopic über den Wrestler

Der Thor-Darsteller soll in die Rolle des wohl berühmtesten Wrestlers schlüpfen

Los Angeles – Superhelden-Fans staunen und leben von nun an in roher Erwartung – es berichtet nämlich der "Hollywood Reporter": Thor-Darsteller Chris Hemsworth soll für das Streaming-Universum von Netflix in die Rolle des Wrestlers Hulk Hogan schlüpfen.

Hulk sogar Berater

Es soll nicht um Skandale , sondern um ein Leben für den Sport gehen. Terry Gene Bollea, als Hulk Hogan globaler Wrestling-Star, wird dabei von Regisseur Todd Phillips in Szene gesetzt werden. Hogan stellt seine Dienste zudem als Berater zur Verfügung.

Bis es so weit ist, werden sich Fans aber noch gedulden müssen: Wann genau der Film bei Netflix erscheinen soll, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis.

ign news

(red, 21.2. 2019)