Bouygues überrascht dank Mobilfunkgeschäft mit Gewinnsprung

Gewinnanstieg um gut ein Fünftel

Bessere Geschäfte in der Mobilfunk-Sparte haben dem französischen Mischkonzern Bouygues im vergangenen Jahr einen Gewinnsprung beschert. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg 2018 im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf 1,31 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte.

Deutlich über Plan

Damit übertrafen die Franzosen deutlich die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit nur 1,08 Mrd. Euro und damit genauso viel wie im Vorjahr gerechnet hatten. Der Umsatz kletterte um acht Prozent auf knapp 35,6 Mrd. Euro. Das war auch mehr als erwartet. Zum Zuwachs trug vor allem eine steigende Kundenzahl im Mobilfunkgeschäft bei.

Bouygues gehört zu den vier Telekomanbietern in Frankreich. Zudem kontrolliert Bouygues den Fernsehsender TF1. Allerdings ist die größte Sparte des Unternehmen das Baugeschäft. Zuletzt hatte das Unternehmen in der Sparte Probleme. Mitte Oktober hatte der Konzern wegen stockender Bauprojekte eine Gewinnwarnung ausgegeben und war im besten Fall nur noch von einem stabilen operativen Ergebnis zum Vorjahr ausgegangen. (APA, 21.02.2019)