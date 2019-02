Australien lässt fröhliche Emojis auf Auto-Nummernschildern zu

Zugelassen werden allerdings nur fröhliche Symbole – und zwar im Bundesstaat Queensland

Brisbane – Autofahrer in Australien können ihren Gemütszustand künftig per Emojis auf dem Nummernschild mitteilen. Die Neuregelung im Bundesstaat Queensland soll ab März gelten, wie die Behörden mitteilten.

Zur Wahl stehen dabei zunächst aber nur Emojis mit positiver Botschaft – nämlich die Symbole für Lächeln, Zwinkern, Lachen, mit Herzchen und mit Sonnenbrille. Zornige Pendler im Dauerstau können ihrem Ärger also keinen bildhaften Ausdruck auf dem Nummernschild geben.

Die kleinen Gesichter werden normalerweise bevorzugt bei der Kommunikation über Kurznachrichten verwendet. Der Automobilclub von Queensland begrüßte die Neuerung.

Auch bei Fahrern kam sie nicht schlecht an. "Wenn das den Tag ein wenig aufhellt, während man im Stau steht, dann soll es so sein", sagte die Laura McKee aus Queensland. Anwohner Mark Edwards wünschte sich aber mehr Optionen: "Die Emojis sollten austauschbar sein, so dass man andere Fahrer warnen kann, wenn man müde oder schlecht drauf ist." (APA, AFP, 21.2.2019)