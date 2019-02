EU-Parlament stimmt über verpflichtende Lkw-Abbiegeassistenten ab 2021 ab

ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas fordert eine schnellere Aufrüstung: "Leben schützen hat Vorrang". In Österreich hat sich die Regierung gegen eine verpflichtende Ausrüstung ausgesprochen

Die verpflichtende Ausstattung von Lkws mit Abbiegeassistenzsystemen könnte nun doch früher kommen, als es nach dem Lkw-Gipfel von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) schien. Denn am Donnerstag stimmt das EU-Parlament über eine verpflichtende Ausstattung ab 2021 ab, wie es in einer Aussendung heißt.

Schon im November 2018 – unter österreichischer Ratspräsidentschaft – sind die EU-Mitgliedsstaaten übereingekommen, die Abbiegeassistenten für neue Lastwagen ab 2024 verpflichtend vorzuschreiben. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, ist allerdings eine gemeinsame Position von Mitgliedsstaaten und EU-Parlament notwendig. Das Parlament drängt nun auf ein früheres Datum.

Karas für schnelle Einführung

Bei der Abstimmung im zuständigen Binnenmarktausschuss wird sich unter anderen Europaabgeordneter Othmar Karas (EVP) für eine frühere Einführung als geplant aussprechen, heißt es vor der Abstimmung. "Leben schützen hat Vorrang. Wir wollen, dass ab 2021 – früher als bisher geplant – alle Lkws Abbiegeassistenten haben müssen."

Seit einem Jahr laufe das Gesetzgebungsverfahren, EU-Parlament und Kommission hätten "genügend" Experten zu dem Thema angehört. "Es gibt keinen Grund, die Technik, die Leben retten kann, nicht verpflichtend einzuführen", sagt Karas im Vorfeld der Abstimmung. "Eine Lösung auf EU-Ebene macht Sinn, weil Lkws ja grenzüberschreitend unterwegs sind und es da eine einheitliche Lösung braucht. Das Parlament fordert von den Mitgliedsstaaten, dass sie beim Datum der Einführung einlenken."

Beschluss am Vormittag

Ein Ergebnis soll am späten Vormittag vorliegen. "Wir gehen davon aus, dass das Gesetz morgen beschlossen wird", sagt ein EVP-Sprecher zum STANDARD. Mit dieser Position wolle man in die Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten gehen.

Und nicht nur die frühere Einführung steht am Donnerstag auf der Agenda. Es wird auch darüber diskutiert, ob eine Nachrüstung alter Lkws vorgeschrieben werden soll. Ja, einige Abgeordnete würden auch das fordern, heißt es von der EVP. Eine Einschätzung, wie diese Diskussion ausgehen wird, will man vorab aber nicht geben.

Kritik an Regierungsvorschlag

In Österreich sorgt die Entscheidung gegen eine verpflichtende Ausrüstung mit Abbiegeassistenten nach wie vor für Kritik. Stattdessen will der Verkehrsminister an der Infrastruktur der Gemeinden ansetzen. (Oona Kroisleitner, 20.2.2019)