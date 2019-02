US-Präsident Trump empfing Bundeskanzler Kurz im Weißen Haus

Eisige Temperaturen herrschten am Mittwoch in Washington, doch das Gespräch zwischen Donald Trump und Sebastian Kurz drohte keineswegs frostig zu werden

Zumindest die Wettervorhersage war verlässlich. Der Winter hielt am Mittwoch genau wie angekündigt wieder Einzug in der Hauptstadt der USA – Schnee und Verkehrschaos inklusive. Und gerade da ist Pünktlichkeit nicht nur die Höflichkeit der Könige, sondern auch des Präsidenten und des Bundeskanzlers: Exakt um 13.45 Ortszeit begrüßte Donald Trump am Eingang zum Westflügel des Weißen Hauses Sebastian Kurz, seinen Gast aus Österreich.

Nachdem sich der Kanzler im Roosevelt Room ins Gästebuch eingetragen und mit Trump im Oval Office Platz genommen hatte, meinte ein gutgelaunter Trump, er freue sich auf ein tolles Gespräch mit dem "sehr jungen Leader", denn die USA und Österreich hätten ein gutes Verhältnis.

Unberechenbarer Trump

Allgemein gelten Termine im Weißen Haus bei "Dealmaker" Donald Trump als ziemlich unberechenbar. Das musste schon die deutsche Kanzlerin Angela Merkel schmerzlich erfahren, als sie 2017 von Trump bei ihrem ersten Zusammentreffen im Weißen Haus vor laufenden Kameras quasi ignoriert wurde.

Kurz zeigte sich bestens vorbereitet auf das zentrale Thema seines Vier-Augen-Gesprächs mit Trump: den Handelsstreit der USA mit der EU. Noch im Sommer konnte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit dem Zugeständnis, mehr Flüssiggas einzuführen und mehr Sojabohnen zu kaufen, eine Eskalation abwenden. Aktuell stehen aber wieder US-Zölle bis zu 25 Prozent auf EU-Autos im Raum. Eine Maßnahme, die vor allem die deutsche Autoindustrie treffen würde, aber auch die österreichischen Zulieferer.

Basis einer Entscheidung dazu, die Trump in den nächsten Wochen treffen könnte, ist ein Bericht des Handelsministeriums über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Autoimporte. Welche Argumente schließlich zu der Einschätzung führten, dazu konnte Handelsminister Wilbur Ross Kurz und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer am Mittwoch im hochrangigen Delegationsgespräch Auskunft geben.

Auch US-Energieminister James Richard Perry, Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo nahmen daran teil.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Beteiligung der österreichischen OMV an der umstrittenen deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2.

In einer Art Generalprobe traf Kurz schon am Dienstagabend (Ortszeit) Pompeo im kleinen Rahmen. Der als Hardliner geltende Außenpolitiker kam erst vor wenigen Tagen aus Europa zurück. Seine Besuche in Polen und Ungarn wurden ihm als Versuch ausgelegt, die Länder mit rechtspopulistischen Regierungen innerhalb der EU bewusst stärken zu wollen. Auch Österreichs wird in den USA im Mitte-rechts-Spektrum verankert.

Beim Abendessen im State Department habe man sich aber vor allem über geopolitische Fragen ausgetauscht – darunter auch über Trennendes, wie beispielsweise die Klimapolitik, betonte der Kanzler. Als positiv bezeichnete Kurz, dass die USA derzeit an einem weiteren Lösungsvorschlag für den Nahostkonflikt arbeiten würden, der laut Pompeo schon in den nächsten Monaten präsentiert werden könnte. Trump verspricht seit seinem Wahlkampf den "ultimativen Deal" für den Nahen Osten. Kurz selbst bezeichnet seine Regierung als israelfreundlichste seit langem.

Nahostpolitik beim Dinner

Das Thema könnte auch als Eisbrecher bei dem für Mittwochabend angesetzten Dinner mit Präsidententochter Ivanka Trump und Jared Kushner dienen: Trumps Schwiegersohn ist als Berater stark in die Nahostpolitik der US-Regierung eingebunden.

Durchs Schneetreiben im Garten des Privathauses des Paares hatte Kurz zumindest die Gelegenheit, einen kurzen Blick auf das Nachbargrundstück zu werfen. Dort wohnt Expräsident Barack Obama. Der war aus Sicht Europas ein berechenbarer Partner. (Manuela Honsig-Erlenburg aus Washington, 20.2.2019)