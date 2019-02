May und Juncker auf der Suche nach dem Brexit-Zaubertrick

Der Brexit-Poker geht weiter: London pocht auf Limits beim Backstop für Irland, ein Zusatzvertrag erscheint als Ausweg

Die britische Regierung hält weiter an der Forderung fest, dass die EU-27 ihre Position bezüglich einer Garantie für offene Grenzen in Irland nach dem EU-Austritt Großbritanniens modifizieren müssten. Anstatt der bisher im Brexit-Vertrag zum sogenannten Backstop fixierten Vereinbarung – wonach das britische Nordirland ohne Zeitlimit Teil der europäischen Zollunion bleiben müsse, auch wenn das Vereinigte Königreich in Zukunft wieder Zölle einführe – müsse eine andere Lösung gefunden werden: Der Backstop müsse rechtlich verbindlich begrenzt werden, um die volle Souveränität der Regierung über Nordirland sicherzustellen.

Mit dieser klaren Botschaft im Gepäck reiste Premierministerin Theresa May Mittwochabend erneut nach Brüssel, um mit Kommissionschef Jean-Claude Juncker über den strittigsten Punkt des Brexit-Deals zu verhandeln. Sie tat das nicht zum ersten Mal, wissend, dass die EU-27 nicht einfach nachgeben werden, weil sie sich als "Schutzmacht" des EU-Mitglieds Irland sehen und eine offene Grenze auf der Grünen Insel Teil des beiderseits garantierten Karfreitagsabkommens ist.

Terminverschiebung

Juncker hatte vergangene Woche erklärt, dass die Union notfalls bereit wäre, den Brexit über den 29. März hinaus zu verschieben. Eine rechtlich verbindliche Erklärung im bereits fertigen Austrittsvertrag werde es nicht geben.

So lautet bisher zumindest die offizielle Lesart in EU-Institutionen und bei den Regierungen der 27 EU-Partner. "Niemand weiß im Augenblick, wie man dieses Problem konkret lösen könnte", sagt ein Verhandler des Europaparlaments zum STANDARD. Das liege vor allem daran, dass die Briten zwar Forderungen aufstellten, aber bisher keine konkreten Vorstellungen auf den Tisch gelegt hätten, was genau sie wollen.

Gespräche der Chefverhandler wie auch mit allen am Prozess Beteiligten träten auf der Stelle, heißt es im Parlament. Eine Lösung wäre, dass der Brexit-Vertrag unverändert bleibt, man aber einen kleinen Zusatzvertrag zum Backstop abschließt.

Das Patt rührt auch daher, dass die Lage im britischen Parlament von Tag zu Tag prekärer wird. Nachdem zuletzt acht Labour-Abgeordnete ihre Fraktion aus Protest gegen die Linie von Parteichef Jeremy Corbyn verlassen hatten, sagten sich am Mittwoch auch drei Unterhausabgeordnete von Mays Tories von ihrer Fraktion los. Für May wird das Eis also immer dünner, die Chance auf eine Mehrheit für ihren Brexit-Deal geringer. Schon bisher war sie ganz von den Stimmen der zehn nordirischen DUP-Abgeordneten abhängig. (Thomas Mayer aus Brüssel, 20.2.2019)