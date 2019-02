Niederösterreichischer Asylquartierbetreiber mit 56 Standorten pleite

Bei 4,2 Millionen Euro Vermögen sind 5,7 Millionen Euro an Forderungen offen. Eine verkleinerte Fortführung wird angestrebt

Wien – In Niederösterreich ist ein Betreiber von Asylquartieren zahlungsunfähig geworden. Die Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH betrieb 56 Asylquartiere und kümmerte sich auch um die Betreuung von Asylwerbern, teilten der AKV und der KSV 1870 am Mittwochabend mit. 162 Gläubiger machen Forderungen von rund 5,7 Millionen Euro geltend. Dem stehen nach Firmenangaben 4,2 Millionen Euro Vermögen gegenüber.

Das Unternehmen hatte zwischenzeitlich bis zu 140 Mitarbeiter, derzeit sind es aber nur mehr 38, geht aus den AKV-Unterlagen hervor. Es habe Liquiditätsprobleme gegeben. Laut KSV baute die Eder Beteiligungsverwaltung ab 2015 Containerdörfer für die Unterbringung von Asylwerbern und musste Quartiere anmieten, um die Verträge mit dem Land Niederösterreich erfüllen zu können. "Nachdem sich herausstellte, dass Asylwerber im Containerdorf nicht mehr untergebracht wurden, waren die in diese Dörfer getätigten Investitionen verloren. Es kam zu einem Verlust von 2.000 Betreuungen von Asylwerbern", so der KSV.

Verkleinerung angestrebt

Das Unternehmen hat eine Sanierung ohne Eigenverwaltung beantragt. Ziel ist eine Fortführung mit weniger Standorten nach einer Entschuldung – dazu wird vorerst die gesetzliche Mindestquote von 20 Prozent geboten. Derzeit hat das Unternehmen acht Asylquartiere im Mostviertel, acht in Lilienfeld-Traisen, zwei in Stockerau, drei in Niederösterreich Süd und 35 im Waldviertel.

Geschäftsführer der Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH und ihrer Tochter SLC ist Herbert Eder. Ihn hatte der Asylrechtsexperte der evangelischen Diakonie, Christoph Riedl, zuletzt in die Nähe des für Asylbetreuung zuständigen niederösterreichischen FP-Landesrats Gottfried Waldhäusl gerückt. Riedl kritisierte im Dezember im "Kurier", dass politisch missliebige Organisationen wie die Diakonie aus der Asylbetreuung hinausgedrängt würden, während Waldhäusls "Freunde" bedient würden. Eder wies den Vorwurf zurück und meinte damals, auch er erhalte kaum noch Zuweisungen – von 600 Betreuungsplätzen waren den Angaben zufolge im Dezember 100 frei.

Büro Waldhäusl: Aufgaben nicht gefährdet

Das Büro des für Asylwesen zuständigen Landesrats Gottfried Waldhäusl (FPÖ) sieht "unsere Aufgaben im Bereich der Grundversorgung" in keiner Weise gefährdet. "Die Firma Eder ist nicht der erste Betrieb, der in die Insolvenz schlittert", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme (APA, 20.1.2019)