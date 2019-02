TV-Tipps für Donnerstag, 21. Februar

Re: Bedingungsloses Grundeinkommen, Bela B. bei Jan Böhmermann, politischer Islam bei Talk im Hangar 7 und die Serie Die Geister des Flusses auf Arte – dazu Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Grundeinkommen bedingungslos Im Jänner 2017 ging es los: Zwei Jahre lang zahlt der finnische Staat 2000 ausgewählten arbeitslosen Bürgern 560 Euro im Monat aus – zum ersten Mal ein offizielles bedingungsloses Grundeinkommen. Wie verändert es das Leben seiner Empfänger? Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

Die Plastikflut Im Meer folgen die Plastikreste den Strömungen in den Ozeanen. Sie werden hauptsächlich in fünf Regionen nahe des Äquators transportiert: Im Atlantik finden sich zwei gigantische Müllhalden, eine im Indischen Ozean und zwei weitere im Pazifik. Albert Knechtel und Nanje Teuscher waren dort. Um 21.05 Uhr diskutiert Gert Scobel mit Experten. Bis 22.00, 3sat

20.15 SERIE

Die Geister des Flusses (1-4) Die junge Polizistin Chloé wird aus disziplinarischen Gründen in das Übersee-Département Französisch-Guayana versetzt. In Cayenne, der Hauptstadt, angekommen, wird sie gleich mit ihrem ersten Fall konfrontiert, den sie zusammen mit dem eher abweisenden einheimischen Kollegen Dialo aufklären soll: dem grausamen Mord an einem französischen Ehepaar, dessen neunjähriger Sohn allem Anschein nach entführt worden ist. Französische Krimiserie von Olivier Abbou, mit Stéphane Caillard in der kühlen Hauptrolle. Bis 23.05, Arte

foto: mademoiselles film

21.05 DISKUSSION

Im Brennpunkt: Hans Niessl. Pragmatiker und Tabubrecher Anlässlich der Amtsübergabe an Hans Peter Doskozil lässt ORF 3 Niessls Karrierestationen Revue passieren. Weggefährten und Parteifreunde wie Norbert Darabos, Doris Bures und Heinz Fischer analysieren ebenso wie die ehemaligen Landeshauptleute Michael Häupl und Erwin Pröll, politische Mitbewerber wie Hans Tschürtz, Norbert Hofer, Regina Petrik oder Niki Berlakovich sowie Persönlichkeiten des Landes wie die Olympiasiegerin Julia Dujmovits und der Eisenstädter Bischof Ägidius Zsifkovics. Weitere Porträts langjähriger Landeshauptleute folgen ab 21.55 Uhr: Erwin Pröll, Michael Häupl, Josef Pühringer. Bis 23.45, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Wie politisch ist der Islam? Gäste bei Michael Fleischhacker: Hamed-Abdel Samad (Publizist) und Michael Schmidt-Salomon (Philosoph). Bis 23.25, Servus TV

22.45 WER BIN ICH?

Einmal bitte alles (D 2018, Helena Hufnagel) Isi (Luise Heyer) steckt mit ihren 27 Jahren in einer Krise: Sie will Illustratorin werden und damit ihren Traum einer erfolgreichen Karriere verwirklichen. Auf der anderen Seite ist sie mit der harten Realität des Erwachsenwerdens konfrontiert, was bedeutet, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Bis 0.05, BR

kinocheck

23.00 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl: Wolfgang Sobotka (Nationalratspräsident), Doris Wagner (ehemalige Ordensfrau), Julya Rabinowich (Schriftstellerin und STANDARD-Autorin) und Gregor Seberg (Schauspieler). Bis 0.00, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Neo Magazin Royale Jan Böhmermann meldet sich zurück, auf der Gästebank nimmt Bela B Felsenheimer Platz. Der Ärzte-Schlagzeuger spielt derzeit in David Schalkos M – eine Stadt sucht einen Mörder eine dubiose Rolle. Bis 0.00, ZDF neo

23.45 IN MEMORIAM

Karl Lagerfeld – Lebensskizzen Zum Tod des Modeschöpfers zeigt ORF 3 Lagerfeld im Gespräch an seinem Arbeitstisch in Paris. Lagerfeld blickt zurück und lässt dabei die wichtigsten Stationen und Begegnungen auf seinem Zeichenblock lebendig werden. Bis 0.45, ORF 3