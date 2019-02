Gabalier, nächste Folge: Soap & Skin pfeift auf die Amadeus-Gala

Die Musikerin möchte nicht in derselben Kategorie nominiert sein wie ihr steirischer Landsmann

Die steirische Musikerin Anja Plaschg alias Soap & Skin hat ihre Teilnahme an der Amadeus-Preisverleihung abgesagt. Sie ist mit Andreas Gabalier sowie drei weiteren Acts (EAV, Ina Regen, Bonez MC & Raf Camora) in der Kategorie "Album des Jahres" nominiert.

Chauvinistisches Lebenskonzept

Auf Instagram zeigt sich Plaschg, die Gabalier nicht namentlich nennt, aber keinen Zweifel lässt, wen sie meint, entsetzt, sich mit ihrem Landsmann in einer Kategorie zu befinden. Die Musikerin, die auch als bester Alternative-Act nominiert ist, unterstellt Gabalier, ein "reaktionäres, nationalistisches, chauvinistisches und sexistisches Lebenskonzept zu kommerzialisieren".

Plaschgs Verzicht müsse man "akzeptieren", gab der Veranstalter des Musikpreises, der Musikwirtschaftsverband Ifpi, der APA zu Protokoll. In einem Statement schreibt der Ifpi, die Amadeus Awards würden Künstler "aus unterschiedlichsten Genres, von Alternative bis zum volkstümlichen Schlager", auszeichnen. "Die Vielfalt der Musikstile steht seit jeher im Zentrum der Preisverleihung." Einmal im Jahr solle auf diese Weise "die bunte österreichische Musikszene" zusammengebracht werden, um gemeinsam zu feiern.

Feiern sollen andere

Feiern werden also heuer nicht alle, und es scheint, als ob es nicht und nicht ruhiger um den selbsternannten "Volks-Rock-'n'-Roller" werden will, der – wie am Dienstag vermeldet – gerade Anzeige gegen das Rap-Duo Kroko Jack und Kid Pex wegen "gefährlicher Drohung" erstattet hat. (APA, red 20.2.2019)