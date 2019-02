ManCity-Inhaber kaufen chinesischen Drittligisten

Sichuan Jiuniu ist der siebente Verein für die Holding

Abu Dhabi – Die Inhaber des Premier-League-Vereins Manchester City haben einen weiteren Fußballclub übernommen. Die City Football Group aus Abu Dhabi gab am Mittwoch bekannt, dass sie den chinesischen Drittligisten FC Sichuan Jiuniu gekauft hat. "China ist ein extrem wichtiger Fußballmarkt, auf den wir uns schon länger konzentriert haben", erklärte CFG-Geschäftsführer Ferran Soriano.

Sichuan Jiuniu ist der siebente Verein für die Holding. Neben ManCity befinden sich auch der New York City FC aus der nordamerikanischen MLS, Melbourne City in Australien, der FC Girona in Spanien, die japanischen Yokohama F. Marinos und der Club Atletico Torque aus Uruguay im Besitz der Gruppe. (APA, 20.2.2019)