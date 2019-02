Silver Living Forum "Herausforderung Leben im Alter heute und morgen"

Betreutes Wohnen wird in den letzten Jahren immer mehr zum Thema. Positioniert zwischen leistbarem Wohnen und sozialen Diensten, verbindet es barrierefreies Wohnen und Gemeinschaftseinrichtungen mit sozialer Grundversorgung.

Das Silver Living Forum findet in Kooperation mit dem Senat der Wirtschaft am Donnerstag, dem 21. März 2019, von 08:00 bis 17:00 Uhr in der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien statt und bietet Entscheidungsträgern, die in der Immobilienbranche, im Banken- und Gesundheitswesen, der Politik, Vereinen und Wirtschaft involviert sind eine optimale Plattform für Präsentation, Diskussion und Austausch. Begleitet wird die Fachtagung von der bekannten Moderatorin Elisabeth Engstler.

Die Fachthemen, die bei dieser Tagung in Form von Vorträgen und Diskussionsrunden behandelt werden, sind:

Digitalisierte Lösungen für ältere Menschen

Gesundheit im Alter

Launch der ersten Marktstudie "Seniorenwohnen" von Silver Living

Bedürfnisse von Best Agern heute und morgen

Silver Living Umfrage "Herausforderung Alter für Politik und Institutionen"

Wohnlösungen für ältere Menschen im benachbarten Ausland

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung ist die Präsentation der ersten Marktstudie Seniorenwohnen von Silver Living.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person € 190,00 exkl. MwSt., Kaffeepausen, Mittagspause und Getränke inkludiert.

Weitere Informationen: https://www.silver-living.com/forum/.