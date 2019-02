Auch aus Mays Partei treten nun Abgeordnete aus

Drei EU-freundliche Politikerinnen schließen sich der neuen "Unabhängigen Gruppe" im Parlament an, davor tat es ihnen eine Labour-Rebellin gleich

London – Drei EU-freundliche Politikerinnen haben die regierende Konservative Partei in Großbritannien verlassen und sich der neuen "Unabhängigen Gruppe" im Parlament angeschlossen. Dabei handelt es sich um Heidi Allen, Sarah Wollaston und Anna Soubry.

Die Minderheitsregierung der Premierministerin Theresa May wird von der nordirischen Partei DUP gestützt und ist auf jede Stimme angewiesen. In der neuen Gruppe sind bereits acht Abgeordnete, die die oppositionelle Labour-Partei aus Protest verlassen haben.

Erst am Mittwoch hatte Joan Ryan Labour den Rücken gekehrt. Als Grund nannte sie den Umgang mit Antisemitismus-Tendenzen in der Partei. Sie werde künftig im Parlament in der "Unabhängigen Gruppe" vertreten sein.



Der Unmut über Corbyns Brexit-Politik war zuletzt größer geworden. Einen von May ausgehandelten EU-Austrittsvertrag lehnte das Parlament ab. Bis zum Austritt bleibt allerdings nicht viel Zeit, er ist für den 29. März vorgesehen. Neben der Brexit-Politik führten die Abgeordneten auch Corbyns Umgang mit den Antisemitismus-Tendenzen als Gründe für ihren Weggang an. Sie werfen ihm vor, nicht dagegen vorgegangen zu sein. (APA, 20.2.2019)