Sky-Thrillerserie "Der Pass" bekommt zweite Staffel

Drehstart der deutsch-österreichischen Koproduktion für kommenden Winter geplant

Wien – Die Sky-Thrillerserie "Der Pass" um einen Serienkiller im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Bayern bekommt eine zweite Staffel. Das Kreativduo Cyrill Boss und Philipp Stennert wird erneut für Drehbuch und Regie verantwortlich zeichnen, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Der Drehstart für die deutsch-österreichische Koproduktion ist für den kommenden Winter geplant.

Die erste Staffel von "Der Pass", in der Burg-Schauspieler Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch die Hauptrollen übernommen haben, hat seit Erstausstrahlung Ende Jänner in Deutschland ein Millionenpublikum über lineare wie nonlineare Verbreitungswege gefunden. In Österreich ist "Der Pass" laut Sky-Angaben zudem die erfolgreichste deutschsprachige Eigenproduktion. Details zu Handlung und Besetzung der zweiten Staffel wurden noch nicht bekannt. (APA, 20.2.2019)