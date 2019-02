Putin: "Unsere Raketen werden USA ins Visier nehmen"

Bau neuer Waffen in jährlicher Ansprache vor dem Parlament angekündigt

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner jährlichen Ansprache vor dem Parlament am Mittwoch mitgeteilt, die Arbeit am Bau neuer Waffen fortzusetzen. "Unsere Raketen werden die USA ins Visier nehmen und nicht nur Länder, in denen US-Raketen stationiert sind", meinte Putin weiter. Russland sei jedoch keine direkte Bedrohung für die USA, sondern suche freundschaftliche Beziehungen.

"Wir wollen keine Konfrontation", so Putin. Die USA würden jedoch "imaginäre Vorwürfe" zum Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsvertrag nutzen.

Anfang des Monats waren zunächst die USA und dann auch Russland aus dem INF-Abrüstungsvertrag ausgestiegen. Das Abkommen verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern, die Atomsprengköpfe tragen können. Die USA und die Nato werfen Russland vor, mit seinem Marschflugkörper 9M729 gegen das Abkommen zu verstoßen. Moskau bestreitet dies. (APA, 20.2.2019)