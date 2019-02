Microsoft: Russische Hacker attackieren massiv Institutionen in Europa

Angriffe kurz vor Europawahl – Das Unternehmen befasst sich im Rahmen seines "Defending Democracy"-Programms mit Angriffen auf Politik

Das Hackerkollektiv Fancy Bear (APT28), dem eine Nähe zu Russland nachgesagt wird, soll unterschiedlichste Gruppierungen in Institutionen in Europa angegriffen haben. Das schreibt der IT-Konzern Microsoft in einem aktuellen Blogeintrag. Die Angriffe würden bewusst kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament auf demokratische Institutionen innerhalb der EU erfolgen. Das Ziel sei, potenzielle Gegner von Wladimir Putin auszuschalten.

Nonprofits und Denkfabriken

Ziele seien nicht nur politische Akteure und Kampagnen, sondern auch Denkfabriken und Nonprofits, die sich mit Themen wie Demokratie, Wahlen und Politik befassen. Genannte Opfer sind etwa die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, der Thinktank Aspen Institute und der German Marshall Fund. Sie befassen sich etwa mit Sicherheitsthemen bei Wahlen und Auslandsbeziehungen. Bei den Organisationen entdeckte Microsoft zwischen September und Dezember des vergangenen Jahres Angriffe auf 104 verschiedene Konten von Mitarbeitern in Belgien, Frankreich, Deutschland, Polen, Rumänien und Serbien.

Spearphishing

Als Methode nutzt Fancy Bear sogenanntes Spearphishing: Dabei versenden die Angreifer E-Mails, die so glaubwürdig wie möglich aussehen und Links beinhalten. Klicken die Betroffenen darauf oder öffnen angehängte Dateien, werden sie beispielsweise mit Malware infiziert. Microsoft resümiert, dass die Angriffe "laufende Bemühungen suggerieren, die demokratische Organisationen als Ziel gewählt haben". Die Erkenntnisse würden zeigen, dass im heurigen Jahr eine erhöhte Bedrohung in Europa bestehen würde.

Russland dementiert

Wie die "New York Times" berichtet, dementieren russische Regierungsbeamte jegliche Assoziation mit der Hackergruppe. Sicherheitsforscher ordnen ihr jedoch schon seit längerem eine Nähe zum russischen Staat zu – ein Grund dafür seien die Auswahl der Ziele und das jahrelange Bestehen. Das wäre für ein Kollektiv ohne eine Beziehung zu Behörden eher ungewöhnlich.

Fancy Bears wohl bekanntester Hackerangriff geschah während des US-Wahlkampfs 2016 – die Daten, die damals ergattert wurden, landeten etwa bei der Enthüllungsplattform Wikileaks. Weitere Ziele waren etwa das deutsche Regierungsnetz – darunter das Auswärtige Amt –, Journalisten in Osteuropa und in Österreich die OSZE.

"Wiege der Demokratie"

Microsoft entdeckte die Angriffe im Rahmen seiner Defending-Democracy-Kampagne, die es im vergangenen Jahr erstmals angekündigt hat. Das Unternehmen will dabei sicherstellen, dass Wahlprozesse geschützt werden. In dem Blogeintrag kündigt das Unternehmen an, seinen Cybersecurity-Dienst Accountguard Wahlkampagnen und NGOs, die Office365 nutzen, in zwölf weiteren Ländern in Europa kostenlos anzubieten. Laut Microsofts Sicherheitschef Tom Burton sei Europa die "Wiege der Demokratie", die Angriffe würden zeigen, dass diese immer weiter in Gefahr sei. Die Arbeit von Nonprofits sei essenziell, um sie zu schützen. (muz, 20.2.2019)