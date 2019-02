Kärntner Politprozess um orange Schals

Der ehemalige Kärntner Finanzlandesrat Dobernig ist wegen teurer Wahlwerbeschals angeklagt. Diese sollen mit Landesgeldern finanziert worden sein, sagt die Anklage. Zu Prozessbeginn lag der Ex-Politiker im Spital

Klagenfurt – Es geht um eine scheinbare Nichtigkeit: bunte Schals, die als Werbegeschenke im Kärntner Landtagswahlkampf 2009 verteilt worden sind. Warum diese winterlichen Halswärmer aber Gegenstand einer Gerichtsverhandlung sind, hat mit einer Praxis ehemaliger Kärntner FPÖ- und BZÖ-Politiker zu tun, die Accessoires wie diese Schals – so sieht es die Staatsanwaltschaft – zwar zur Wahlwerbung für das BZÖ verwendet haben, abgerechnet sei aber mit Landes-, also Steuergeldern worden. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft spricht von Untreue.

Prozessende nach zwei Minuten

Nach einem ähnlichen Muster wurde ja auch die BZÖ-Wahlkampfbroschüre abgerechnet und vom Gericht entsprechend geahndet: Führende Kärntner Ex-Blaue und spätere BZÖ-Politiker, darunter auch der Intimus des verstorbenen Landeshauptmannes Jörg Haider, Ex-Finanzlandesrat Harald Dobernig, wurden verurteilt.

Dieser muss sich jetzt auch wegen dieser Schals verantworten. Es geht um rund 26.000 Euro. Am Mittwoch sollte verhandelt werden, aber Dobernig erschien nicht. Er liege im Krankenhaus, sagte sein Rechtsanwalt Leopold Wagner, der ebenso wie das Gericht von Dobernigs Absenz überrascht war. Die Verhandlung wurde nach zwei Minuten vertagt.

Eigentlich hätte ja eine ganze Kiste an Utensilien und Werbegeschenken, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) untersucht hatte, behandelt werden – darunter Uhren oder ein Neujahrsempfang. Strafrechtlich relevantes wurde aber nicht entdeckt, es fehlten auch entsprechende Beweise. Blieben also die Schals. Der Strafrahmen der angeklagten Schadenssumme liegt bei maximal drei Jahren Haft.

Schon zweimal verurteilt

Der ehemalige orange Landespolitiker Dobernig wurde bereits zweimal wegen Untreue verurteilt, zuletzt im März vergangenen Jahres wegen seiner Beteiligung an der Finanzierung der BZÖ-Wahlbroschüre, für die er vier Monate bedingte Haft erhielt.

Ein zweites Mal in einem Gerichtsverfahren um die sogenannte Birnbacher-Affäre, wo es um ein überhöhtes Honorar für ein Schmalspurgutachten von wenigen Seiten des Gutachters Dietrich Birnbacher gegangen war. Dobernig hatte sich in der Endphase des Prozesse geständig gezeigt. Die Befürwortung des teuren Gutachtens sei nicht im öffentlichen Interesse gewesen, sondern ausschließlich im Interesse des damaligen Landeshauptmannes Jörg Haider, sagte Dobernig. Es ging um den Vorwurf der Parteienfinanzierung. Dobernig erhielt zwei Jahre Haft, davon acht Monate unbedingt.

Dobernig will Schaden wiedergutmachen

Dobernigs Anwalt sagte am Mittwoch zur Austria Presseagentur, er habe Dobernig schon in den vergangenen zwei Tagen nicht erreichen können, eigentlich sei mit ihm vereinbart gewesen, dass er vor Gericht erscheinen und Verantwortung für die ihm angelasteten Dinge übernehmen werde. Auch für den für das Land entstandenen Schaden in der Höhe von 26.000 Euro werde er aufkommen, kündigte der Anwalt an.

Die geplatzte Verhandlung soll am 27. Februar nachgeholt werden – sofern Dobernig bis dahin wieder verhandlungsfähig ist. (Walter Müller, 20.2.2019)